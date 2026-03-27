Le truffe telefoniche non sono più un problema marginale, ma una vera emergenza quotidiana. Sempre più spesso, infatti, i malintenzionati utilizzano tecniche sofisticate per ingannare le vittime, facendo leva su urgenza, paura o fiducia. A cadere nella rete sono soprattutto le persone meno abituate alla tecnologia, ma nessuno può dirsi davvero al sicuro. Proprio per questo motivo stanno nascendo strumenti sempre più avanzati per contrastare questi tentativi i raggiro. Tra questi, una delle novità più interessanti arriva da Truecaller, l’app utilizzata da centinaia di milioni di utenti nel mondo per identificare chiamate sospette prima ancora di rispondere.

La nuova funzione di Trucaller

La vera novità introdotta da Truecaller si chiama “Family Protection” ed è pensata per proteggere non solo il singolo utente, ma l’intero nucleo familiare. Il funzionamento è semplice ma efficace: all’interno dell’app è possibile creare un gruppo composto da massimo cinque persone, come parenti o amici fidati. Uno dei membri assume il ruolo di amministratore, diventando di fatto il punto di controllo per la sicurezza delle chiamate.

Quando uno dei partecipanti riceve una telefonata da un numero segnalato come sospetto o potenzialmente fraudolento, l’amministratore riceve una notifica in tempo reale. Questo permette di intervenire immediatamente, anche a distanza. Nei dispositivi Android, ad esempio, è possibile interrompere direttamente la chiamata o rifiutarla, evitando che la conversazione prosegua e che la vittima possa essere manipolata.

Non si tratta solo di un sistema di allerta. L’amministratore può anche bloccare preventivamente determinati numeri o prefissi internazionali, spesso utilizzati per le frodi. Inoltre, è possibile condividere una lista di contatti pericolosi con tutti i membri del gruppo, creando una sorta di rete di protezione condivisa.

Per gli utenti Android, le funzionalità si spingono ancora oltre: è possibile monitorare alcune informazioni utili, come lo stato del dispositivo (se la persona è in movimento o alla guida), il livello di batteria o le impostazioni della suoneria. Un insieme di strumenti che, secondo l’azienda, aiuta le famiglie a intervenire tempestivamente quando necessario. Dopo una fase iniziale di test in alcuni Paesi, questa funzione è ora disponibile a livello globale, Italia compresa.

Quali sono i tentativi più comuni di truffa telefonica

Il contesto in cui si inserisce questa novità è tutt’altro che rassicurante. In Italia, milioni di persone hanno già subito almeno un tentativo di truffa telefonica, e una parte significativa delle vittime sceglie di non denunciare, spesso per imbarazzo o per timore di essere giudicata ingenua. Nel frattempo, le tecniche utilizzate dai truffatori continuano a evolversi.

Tra le più diffuse c’è il cosiddetto “vishing”, una forma di phishing vocale che sfrutta anche l’intelligenza artificiale. In alcuni casi, i criminali riescono addirittura a clonare la voce di un familiare o di un’autorità per rendere la richiesta di denaro ancora più credibile. Un’altra tecnica molto comune è lo spoofing, che consiste nel falsificare il numero di telefono in modo da farlo apparire italiano o affidabile, anche se la chiamata proviene dall’estero.

Non mancano poi le cosiddette “chiamate mute”, utilizzate per verificare se una linea è attiva e quindi potenzialmente sfruttabile in futuro. Altre truffe puntano su settori specifici, come quelle legate a luce e gas, dove falsi operatori contattano le vittime parlando di aumenti imminenti per convincerle a cambiare contratto.

Infine, sempre più spesso le chiamate vengono abbinate a SMS ingannevoli. Il meccanismo è semplice: il messaggio prepara il terreno, mentre la telefonata serve a ottenere un consenso vocale, magari un semplice “sì”, che può poi essere registrato e utilizzato per attivare contratti non richiesti.

Nonostante l’introduzione di nuovi sistemi di difesa, come lo scudo anti-spoofing promosso da AGCOM, il fenomeno continua a crescere. L’arrivo di questo nuovo strumento è senza dubbi un’arma potente per cercare di arginare il più possibile l’operato di questi malintenzionati.