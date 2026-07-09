Il ritorno di Donald Trump dal vertice Nato di Ankara ha alimentato interrogativi e speculazioni negli Stati Uniti e non solo. Il presidente americano, infatti, ha lasciato la capitale turca a bordo del “vecchio” Air Force One, rinunciando al nuovo velivolo utilizzato per raggiungere la Turchia pochi giorni prima. Una decisione che la Casa Bianca ha cercato di ridimensionare, ma che ha inevitabilmente acceso il dibattito sulle reali motivazioni della scelta.

Il cambio di programma è maturato in un contesto di forti tensioni internazionali, con il presidente statunitense che nelle ultime ore aveva ricordato pubblicamente di essere “il numero uno nella lista dei bersagli dell’Iran“, riferendosi alle ripetute minacce ricevute da Teheran negli ultimi anni.

La versione ufficiale di Trump che non convince

La versione ufficiale fornita da Trump è diversa. Il presidente ha spiegato che il nuovo Air Force One sarebbe stato inviato nel Regno Unito per consentire al personale militare americano di eseguire nuovi test sul velivolo donato dal Qatar, mentre lui avrebbe scelto di viaggiare sul vecchio Air Force One “in onore dei vecchi tempi”. Una spiegazione che, tuttavia, non ha convinto molti osservatori.

Secondo diverse indiscrezioni rilanciate dai media statunitensi, il cambio di velivolo sarebbe stato suggerito anche per ragioni di sicurezza. Fonti vicine al Secret Service, citate da Abc News, riferiscono che la decisione sarebbe stata presa come misura precauzionale dopo i nuovi attacchi Usa in Iran, considerando le differenti capacità difensive dei due aerei.

Le caratteristiche del nuovo Air Force One

Il nuovo velivolo donato dal Qatar, derivato da un Boeing 747 recentemente modificato e destinato a fungere da soluzione temporanea in attesa dei futuri Air Force One definitivi, non disporrebbe dello stesso livello di sistemi di difesa, contromisure antimissile e capacità di comando presenti sugli attuali VC-25A, utilizzati da decenni per il trasporto del presidente degli Stati Uniti. Pare che alcuni complessi sistemi di sicurezza non siano stati installati sul cosiddetto “Bridge Aircraft”, proprio per accelerarne l’entrata in servizio.

La scelta arriva inoltre in un momento di forte escalation tra Washington e Teheran. Dopo i recenti attacchi militari americani contro obiettivi iraniani e il deterioramento dei rapporti diplomatici, il livello di allerta per la sicurezza presidenziale è tornato ai massimi livelli. Sebbene Trump abbia negato che il cambio di aereo fosse direttamente collegato alle minacce iraniane, le sue stesse dichiarazioni sul rischio di essere un bersaglio prioritario hanno inevitabilmente rafforzato i sospetti.

Il presidente è bersaglio dell’Iran

Anche il percorso del viaggio è apparso insolito. Dopo il decollo da Ankara sul vecchio Air Force One, il presidente ha effettuato uno scalo presso la base della Royal Air Force di Mildenhall, nel Regno Unito, dove il nuovo velivolo era stato trasferito in precedenza. Da lì il viaggio verso gli Stati Uniti è proseguito secondo il programma previsto. La doppia movimentazione dei due aerei ha contribuito ad alimentare le ipotesi di una precisa strategia di sicurezza.

L’episodio riporta inoltre l’attenzione sul tema della protezione del presidente americano durante gli spostamenti internazionali. L’Air Force One non è infatti un semplice mezzo di trasporto, ma un vero centro di comando volante, progettato per garantire la continuità del Governo anche in situazioni di crisi estrema. I suoi sistemi di comunicazione criptata, le capacità di difesa elettronica e le contromisure contro eventuali attacchi rappresentano elementi fondamentali della sicurezza nazionale statunitense.

Al di là delle spiegazioni ufficiali, resta quindi la sensazione che la decisione di utilizzare il vecchio veivolo non sia stata casuale. In una fase segnata da tensioni militari, minacce esplicite e crescente instabilità internazionale, la prudenza potrebbe aver prevalso sulle esigenze di immagine, confermando come, quando si tratta della sicurezza del presidente degli Stati Uniti, anche un cambio di aereo possa trasformarsi in un messaggio politico oltre che operativo.