Le cronache mondiali, anche negli ultimi decenni, raccontano di tsunami devastanti e mortali. Eventi catastrofici che hanno interessato punti geograficamente lontani da dove ci troviamo.

Eppure, anche l’Italia è più vicina di quanto si pensi a faglie sottomarine attive e ha vissuto nella sua storia eventi simili a quelli che solitamente associamo ad altre zone del pianeta. Ma quanto è reale oggi il rischio di uno tsunami nel nostro Paese? In sostanza, ci chiediamo se possa accadere davvero.

Italia e tsunami: un pericolo sottovalutato

Quando si pensa a un mega tsunami, il pensiero ci porta inevitabilmente verso il Pacifico, in Giappone o Indonesia, teatri di alcuni tra i più distruttivi eventi della storia recente. Eppure, anche le coste italiane sono esposte a questo rischio, sebbene -è bene dirlo fin da subito- con frequenza e intensità molto minori. A confermarlo non sono solo gli esperti, ma anche i dati raccolti nel corso dei secoli. Per questo motivo il pericolo non va sottovalutato.

La nostra penisola è circondata da tre mari ed è attraversata da diverse faglie geologiche. Ha registrato almeno 70 eventi significativi di maremoto a partire dal 79 d.C., anno dell’eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei. Tra i più noti, quello che nel 1908 colpì lo Stretto di Messina dopo un violentissimo terremoto, causando un’onda alta oltre 10 metri e decine di migliaia di vittime tra Calabria e Sicilia. Un altro evento importante si verificò nel 1783 in Calabria e, più di recente, nel 2002 uno tsunami minore fu registrato nel Mar Tirreno meridionale, in seguito a un collasso sottomarino.

Il Dipartimento della Protezione Civile, insieme all’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), monitora costantemente il rischio legato ai maremoti. L’Italia ha attivato il SiAM – Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti generati da Terremoti, un meccanismo pensato per ridurre il rischio attraverso l’allerta precoce e la diffusione tempestiva delle informazioni.

Quali sono le zone più a rischio in Italia

Non tutte le aree costiere italiane sono esposte allo stesso modo. Le zone considerate a rischio maggiore si concentrano soprattutto nel sud del Paese e nelle isole. Parliamo in particolare delle coste della Sicilia orientale, dello Stretto di Messina, della Calabria ionica e di alcuni tratti costieri di Puglia, Campania e Sardegna sud-orientale.

Queste aree sono vicine a zone sismiche sottomarine attive, come quelle del Mediterraneo orientale o del Mar Ionio. In caso di forte terremoto sotto il mare, il rischio di un’onda di maremoto capace di raggiungere le coste in pochi minuti è concreto.

Proprio per la loro posizione geografica, queste regioni sono oggi coperte da sistemi di monitoraggio avanzati che rilevano rapidamente le scosse e, se necessario, inviano allerte alla popolazione e alle autorità locali.

Pericolo tsunami tra prevenzione e simulazioni

Essere consapevoli del rischio è il primo passo per ridurlo. Il sito ufficiale della Protezione Civile offre una guida dettagliata su cosa fare prima, durante e dopo un eventuale tsunami. Se si avverte un terremoto forte e si è in prossimità del mare, è consigliabile allontanarsi immediatamente dalla costa e raggiungere zone interne e in quota.

In molte località costiere sono già installati cartelli con percorsi di evacuazione, che non sempre sono presi in seria considerazione dai cittadini. Come spesso accade, ci si rende conto del pericolo quando è troppo tardi. È bene sottolineare che non si tratta di qualche “banale” onda anomala, che colpisce una costa. Non sentire il problema come possibile, porta ad abbassare la guardia. Anche per questa ragione, ogni anno vengono organizzate esercitazioni pubbliche come il TsunamiReady, progetto internazionale dell’UNESCO a cui partecipano diversi comuni italiani. In questi eventi, le comunità simulano l’arrivo di un maremoto per testare tempi di evacuazione e risposta delle autorità all’emergenza.

Il rischio zero non esiste, ma l’Italia è consapevole della sua complessa geologia. Per questo si sta dotando di strumenti per affrontare anche scenari estremi. Come ha dimostra il passato più o meno recente, l’imprevedibilità del mare non va mai sottovalutata.