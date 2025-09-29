C’è la credenza errata che gli tsunami siano fenomeni esclusivi degli oceani, tuttavia il rischio che possano verificarsi nel Mediterraneo è tutt’altro che remoto: ecco perché sono state ideate delle boe di monitoraggio. La sua particolare configurazione geologica, unita alla presenza di faglie attive e di bacini marini relativamente contenuti, lo rende suscettibile alla generazione di onde anomale in seguito a eventi sismici o a frane sottomarine.

Secondo l’INGV, a poca distanza dalle nostre coste sono stati registrati circa 220 maremoti dal 1600 a.C. ai giorni nostri. Circa il 90 % ha origine da terremoti, mentre una parte è causata da crolli sottomarini o fenomeni vulcanici. Basti pensare a eventi storici come lo tsunami del 365 d.C. a Creta, il sisma dello Stretto di Messina del 1908 e gli effetti delle frane sottomarine nelle Isole Eolie.

Tsunami vicino a noi: lo stato dell’arte

Particolarmente critico è il Mar Ionio: qui sono attive faglie che possono generare onde potenzialmente pericolose. In Italia, molte comunità costiere risiedono entro 10 chilometri dal mare, oltre 20 milioni di persone vivono in Comuni vicino al mare, un numero che aumenta ulteriormente nei mesi estivi con l’afflusso turistico. Inoltre, una porzione significativa della popolazione europea, tra il 10 e il 12 %, vive entro 50 chilometri dal Mediterraneo.

Quando si verifica uno tsunami vicino alla costa, le onde possono impiegare da pochi secondi fino a 30-40 minuti per raggiungere la riva, a seconda della distanza e della topografia sottomarina. Questo rende fondamentale una risposta tempestiva e sistemi di allerta efficaci, anche da noi.

Tuttavia, a oggi, la consapevolezza del rischio tsunami nel Mediterraneo è relativamente bassa. A dir la verità, molte persone sottovalutano questa minaccia anche in aree con una storia documentata di maremoti. Per questo, azioni di prevenzione, informazione e rafforzamento dei sistemi di monitoraggio sono essenziali.

Le nuove boe profonde dell’Ingv: un passo avanti nel monitoraggio

Un progresso importante, nella previsione degli tsunami nel Mediterraneo, è l’installazione delle prime boe di alto mare. Tra il 9 e il 17 settembre 2025, il Centro Allerta Tsunami dell’Ingv ha posizionato due boe nel Mar Ionio, nell’ambito del progetto Monitoring Earth’s Evolution and Tectonics, finanziato dal PNRR. Nello specifico, una boa è stata collocata a est della costa orientale della Sicilia e un’altra a est della Calabria. Ciascuna boa è munita di sensori di pressione che misurano con precisione variazioni della colonna d’acqua, anche dell’ordine di pochi centimetri, e di modem acustici che trasmettono i dati al CAT via satellite.

Quando si ipotizza l’arrivo di uno tsunami in Italia, i dati vengono trasmessi con frequenza maggiore per permettere un forecasting in tempo reale. L’obiettivo è quello di anticipare l’arrivo dell’onda oppure escludere falsi allarmi. Tuttavia, prima di entrare ufficialmente nel sistema di allerta, le boe saranno soggette a test e validazioni per garantirne la reale affidabilità.

Si tratta di un’evoluzione significativa rispetto al sistema attuale, che si basa sull’analisi sismica e sui mareografi nei porti. Questi sistemi, infatti, possono confermare l’arrivo dell’onda solo quando è già vicina o in arrivo e non consentono molto margine di manovra.

Strategie di prevenzione dello tsunami nel Mediterraneo

Per ridurre il rischio e le conseguenze di uno tsunami nel Mediterraneo, è indispensabile affiancare tecnologie e infrastrutture con politiche pubbliche e comportamenti consapevoli:

sistema di allerta ben strutturato;

modelli numerici, scenari e mappature del rischio;

piani di evacuazione e formazione della popolazione;

sensibilizzazione pubblica e cultura del rischio;

infrastrutture resistenti e regole urbanistiche ad hoc.

Il Mediterraneo non è immune dall’arrivo di tsunami: la sua storia geologica lo testimonia, e la presenza di comunità costiere densamente abitate rende vitale avere sistemi efficaci di monitoraggio, allerta e preparazione. L’installazione delle prime boe in mare profondo rappresenta un passo decisivo verso un sistema più veloce e accurato, capace di anticipare l’arrivo dell’onda prima che essa raggiunga la costa. Tuttavia, nessuna tecnologia da sola basta: è necessario un dialogo costante tra istituzioni, comunità locali e cittadini, per trasformare la consapevolezza in comportamenti concreti che possano salvare vite umane.