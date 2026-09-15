Quando ti prepari ad un tuffo ristoratore e ti accorgi che la piscina è già occupata. Problema: da un varano: Vyacheslav Koskin si stava preparando a rinfrescarsi con un tuffo nella sua piscina da Pattaya quando ha notato che era già occupata da un visitatore inaspettato, che si stava rilassandosi muovendosi sinuosamente nell’acqua.

A questo punto Vyacheslav ha provato a riappropriarsi della piscina gridando dalla soglia della stanza dove si trovava: il varano è immediatamente uscito dall’acqua dirigendosi verso il bordo della piscina e si è affrettato verso la porta scorrevole a vetri nel tentativo di fuggire.

Tuttavia, i pannelli erano chiusi e il varano è stato costretto a correre a ripararsi tra i cespugli vicini, sotto lo sguardo stupito e sollevato del turista.

“In Thailandia, anche una piscina può trasformarsi all’improvviso in un luogo dove incontrare un vero varano – ha raccontato l’uomo – Gli ho gridato di uscire; allora è scappato via in preda al panico tra i cespugli ed è sparito. Sappiamo che appaiono periodicamente, soprattutto in questa stagione. Mettiamola così: almeno non era un cobra!”.

I varani malesi (o varani dell’acqua) vivono abitualmente in canali, paludi, fogne e stagni delle città thailandesi e si nutrono di pesci, serpenti, rane e avanzi di cibo lasciati dagli esseri umani. Questi rettili diventano aggressivi se minacciati e possiedono un morso leggermente velenoso, che a volte può trasmettere batteri nocivi. Peraltro, essendo una specie protetta nel Paese orientale, la loro popolazione è in continua crescita.

Video tratto da: IPA / KameraOne