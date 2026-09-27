Un enorme blocco di ghiaccio si stacca dalla parete del ghiacciaio Perito Moreno e precipita nelle acque del Lago Argentino, davanti agli occhi increduli dei visitatori. È successo il 12 settembre nella Patagonia argentina, dove un turista è riuscito a filmare uno dei momenti più spettacolari che si possano osservare durante una visita al celebre sito. Il distacco ha provocato una violenta esplosione, con spruzzi che si sono sollevati davanti alla parete glaciale. Le immagini restituiscono in pochi secondi la potenza di un fenomeno naturale che, pur facendo parte della dinamica dei ghiacciai, continua a impressionare per le sue dimensioni e per la rapidità con cui si manifesta.

Il video del crollo del ghiacciaio

Le immagini mostrano inizialmente la grande parete del Perito Moreno apparentemente immobile. Poi, in pochi istanti, una vasta porzione di ghiaccio si separa dal fronte e precipita nel lago sottostante. Il distacco genera una grande quantità di frammenti, spruzzi e un’onda che si allarga sulla superficie dell’acqua. Gli spettatori presenti sulle passerelle possono assistere alla scena da una distanza di sicurezza, mentre il ghiaccio si rompe e scompare parzialmente nel Lago Argentino.

Il fenomeno osservato prende il nome di calving glaciale, cioè il distacco di una porzione del fronte di un ghiacciaio che termina direttamente in un lago o in mare. Non si tratta, quindi, di un crollo improvviso dell’intero ghiacciaio, ma della separazione di una massa di ghiaccio dal suo fronte.

Il processo può essere favorito dalla presenza di crepacci e fratture, dalla pressione esercitata dal ghiaccio in movimento e dall’interazione tra la parte emersa e quella sommersa della parete. Quando una porzione perde stabilità, può staccarsi e cadere nell’acqua, trasferendo una notevole quantità di energia al lago.

Nel caso del Perito Moreno, la scena è stata particolarmente spettacolare proprio per le dimensioni della massa di ghiaccio coinvolta. Il filmato del 12 settembre mostra il momento in cui il blocco si separa dalla parete e l’acqua viene investita dall’impatto. Il video è stato successivamente diffuso online, permettendo anche a chi non si trovava in Patagonia di osservare da vicino uno dei fenomeni più caratteristici dei grandi ghiacciai.

Cosa succede al ghiacciaio Perito Moreno

Il Perito Moreno si trova nel Parco nazionale Los Glaciares, nella provincia argentina di Santa Cruz, ed è uno dei ghiacciai più conosciuti della Patagonia. Per molti anni è stato considerato un’eccezione rispetto alla generale tendenza al ritiro osservata in numerosi ghiacciai del mondo.

La sua particolare dinamica aveva infatti fatto sì che il fronte mantenesse a lungo una posizione relativamente stabile o mostrasse fasi di avanzamento. Questo non significa, però, che ogni distacco di ghiaccio possa essere interpretato come un segnale di arretramento o avanzamento del ghiacciaio.

Un singolo episodio di calving, per quanto imponente, è infatti parte della normale dinamica di un ghiacciaio e non permette da solo di stabilirne lo stato di salute. Per comprendere come sta cambiando il Perito Moreno occorre osservare l’evoluzione del suo fronte su periodi molto più lunghi, attraverso immagini satellitari, misurazioni sul terreno e studi sul bilancio di massa.

Ed è proprio questo tipo di osservazione che negli ultimi anni ha evidenziato un cambiamento. Sulla base di osservazioni satellitari e di una ricerca pubblicata su Progress in Physical Geography, nel 2025 il fronte del Perito Moreno ha registrato un arretramento di circa 385 metri, il valore più elevato dal 1997. Dal 2019 il fronte si sarebbe ritirato di oltre 800 metri, mentre tra il 1997 e il 2023 il ghiacciaio avrebbe perso circa 3 chilometri quadrati di superficie. Le immagini del satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus hanno inoltre mostrato nel 2026 un fronte arretrato rispetto a quello osservato nel 2016.

Il contrasto è significativo: da una parte il video del 12 settembre mostra la spettacolare capacità del ghiacciaio di continuare a muoversi, fratturarsi e perdere grandi masse di ghiaccio; dall’altra, le osservazioni effettuate su scala pluriennale indicano che il Perito Moreno non può più essere considerato semplicemente l’eccezione stabile alla generale perdita di ghiaccio osservata in Patagonia. Il distacco ripreso dal turista è dunque un’immagine impressionante della normale attività di un ghiacciaio, ma si inserisce anche in un periodo nel quale gli studiosi stanno monitorando con attenzione l’evoluzione del suo fronte.

Credit: @frambuesa