Un safari nel Parco nazionale del Serengeti si è trasformato in pochi secondi in un incubo per quattro turisti svizzeri. Il gruppo si trovava nella zona di Kogatende, nel nord della Tanzania, quando il veicolo sul quale viaggiava è precipitato nel fiume Mara, uno dei corsi d’acqua più noti dell’area e popolato da coccodrilli del Nilo. L’incidente è avvenuto domenica 30 agosto, proprio in una delle zone più frequentate durante la Grande Migrazione degli animali selvatici. Nonostante la dinamica impressionante, tutti i passeggeri e il conducente sono stati tratti in salvo e, secondo le informazioni diffuse dopo l’incidente, nessuno ha riportato ferite.

Il fuoristrada precipita nel Mara

Le immagini dell’incidente, riprese da un altro veicolo impegnato nel safari, mostrano inizialmente una scena tipica del Serengeti: numerosi gnu sono radunati sulle praterie vicino al fiume mentre gli animali si preparano ad attraversare il corso d’acqua. È proprio in questo contesto che, improvvisamente, compare il Toyota Land Cruiser utilizzato per il safari. Il mezzo percorre il terreno accidentato dirigendosi verso la sponda del fiume. In pochi istanti la situazione precipita: una donna viene vista cadere dal veicolo mentre questo continua la propria corsa verso il bordo.

Il fuoristrada raggiunge quindi la sponda e scivola lungo il ripido pendio, finendo per precipitare nel Mara con la parte anteriore rivolta verso l’acqua. Il veicolo scompare così dalla visuale mentre termina la sua corsa nel fiume. A bordo si trovavano quattro turisti svizzeri e il conducente tanzaniano, Ramadhan Miraji Mbaga.

La zona dell’incidente è particolarmente delicata perché il Mara ospita numerosi coccodrilli del Nilo ed è uno dei luoghi più conosciuti al mondo per assistere all’attraversamento del fiume da parte di gnu e zebre durante la Grande Migrazione.

Nonostante il pericolo, le operazioni di soccorso hanno avuto successo. Tutte le persone che si trovavano a bordo sono state recuperate e, fortunatamente, nessuna ha riportato lesioni. Una situazione che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia si è dunque conclusa senza vittime né feriti.

L’indagine e i nuovi controlli sulla sicurezza

Il veicolo, identificato dalla targa T-377 BJE, apparteneva al tour operator Nature Responsible Safari. Dopo l’incidente, la società ha confermato che tutti i propri clienti e il conducente erano al sicuro. I quattro turisti hanno inoltre potuto proseguire la vacanza e, dopo l’esperienza nel Serengeti, hanno raggiunto l’isola di Zanzibar per continuare il viaggio come previsto.

L’azienda ha espresso gratitudine nei confronti delle autorità del parco, degli altri operatori safari e delle guide che hanno contribuito ai soccorsi. Allo stesso tempo, ha annunciato l’intenzione di rafforzare le proprie procedure interne di sicurezza, la supervisione delle guide e i controlli sulle operazioni, alla luce di quanto accaduto.

Anche la Tanzania National Parks Authority, conosciuta con la sigla TANAPA, ha confermato l’incidente e avviato un’indagine per chiarire le cause della perdita di controllo del veicolo. Le autorità hanno inoltre richiamato conducenti, visitatori e operatori turistici al rispetto delle regole previste nelle aree di attraversamento dei fiumi.

In particolare, è stato rivolto un invito a evitare comportamenti rischiosi, come la velocità eccessiva o la corsa per conquistare le posizioni migliori nei pressi dei punti di attraversamento di Kogatende.

Il caso riporta così l’attenzione sui rischi legati alla presenza dei visitatori in aree naturali dove la fauna selvatica, come i coccodrilli, si muove liberamente. I punti del Mara River utilizzati durante la Grande Migrazione attirano ogni anno numerosi turisti desiderosi di assistere a uno degli spettacoli più suggestivi della natura.

Ma proprio l’elevata presenza di veicoli e la volontà di ottenere una visuale privilegiata possono rendere particolarmente importante il rispetto delle distanze, delle indicazioni delle guide e delle disposizioni delle autorità del parco. Per i quattro turisti svizzeri, quella che avrebbe dovuto essere una giornata dedicata all’osservazione della fauna africana si è trasformata in un momento di grande paura, concluso però con un lieto fine.