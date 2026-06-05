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CURIOSITÀ 05 GIUGNO 2026

Tutti già pazzi per la maglia 'discount' dei Mondiali: costa 23 euro

Redazione Virgilio Video

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Potrebbe diventare un oggetto di culto la nuova maglia creata da Lidl in vista dei prossimi Mondiali di calcio 2026.

La catena europea di supermercati discount di origine tedesca ha infatti creato una maglia da calcio progettata per rimanere completamente impermeabile anche quando le bevande volano dopo un gol.

Strizzando l’occhiolino al paese dove per tradizione si segue la Nazionale nei pub, ovvero l’Inghilterra, la maglia si chiama ‘Three Lids’ (chiaro riferimento ai ‘Three Lions’ albionici), costa 19.66 sterline e, soprattutto, è stata realizzata con la tecnologia POUR-TEX, resistente al 100% a liquidi e odori.

Tra le altre caratteristiche, una ‘necessaria’ tasca impermeabile con zip per riporre in sicurezza gli oggetti essenziali, e delle parti traforate per favorire la ventilazione e permettere a chi la indossa di rimanere fresco durante le lunghe e intense serate estive

L’obbiettivo è chiaramente restare asciutti e ‘inodore’ in caso di birre, sidri e bevande analcoliche volanti dopo un gol di Harry Kane e compagni.

Non è la prima volta che la Lidl si lancia nella produzione di capi di abbigliamento: un paio dianni fa era letteralmente andato a ruba un paio di scarpe da ginnastica che, messe in vendita a 12.99 €, erano praticamente diventate subito introvabili e venivano rivendute online anche a 780 €. Anche la maglia dei Mondiali 2026 avrà lo stesso destino?

Video tratto da: IPA / SWNS

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