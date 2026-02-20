Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta sfidando molte delle regole e delle consuetudini finora mantenute dai suoi predecessori. Da quando è tornato alla Casa Bianca, nessuno sembra riuscire a fermarlo da un suo proposito. Tra le ultime comunicazioni, il Tycoon ha fatto sapere che vuole rendere pubblica la verità su chi vive al di là della Terra: gli alieni.

Trump vuole pubblicare file segreti

Sul suo social media, il presidente Donald Trump ha comunicato l’intenzione di pubblicare i file segreti che riguardano informazioni sugli alieni.

“Sulla base dell’enorme interesse dimostrato, darò istruzioni al Segretario della Guerra e ad altri dipartimenti e agenzie competenti di avviare il processo di identificazione e pubblicazione dei file governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (UAP) e agli oggetti volanti non identificati (UFO)”, ha scritto il tycoon.

Saranno diffuse “tutte le informazioni collegate a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti”, ha aggiunto.

Il cambio di rotta di Trump e cosa ha detto Obama

La decisione attuale di Donald Trump sembra essere un cambio di rotta rispetto ha quanto aveva affermato qualche tempo fa.

L’agenzia Reuters ha ricordato che l’attuale presidente Usa aveva accusato l’ex inquilino della White House, Barack Obama, di aver divulgato impropriamente informazioni segrete, parlando pubblicamente di alieni.

Recentemente Obama, in un’intervista per il podcast di Brian Tyler Cohen, aveva detto che gli alieni “sono reali. Ma non li ho visti e non sono tenuti nell’Area 51. Non esiste una struttura sotterranea, a meno che non ci sia questa enorme cospirazione e l’abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti”.

Trump, dal canto suo, afferma di non sapere se gli alieni “siano reali o no”.

Cos’è l’Area 51 e cosa si sa sugli Ufo

L’Area 51 è una struttura segreta dell’Aeronautica Militare, situata nel deserto del Nevada. Secondo alcune teorie del complotto conterrebbe corpi alieni e un’astronave precipitata. Gli archivi della CIA, pubblicati nel 2013, affermano che si trattasse di un sito di test per aerei spia top secret.

In un post su Instagram del 15 febbraio 2026, Obama ha sottolineato di non aver visto “alcuna prova durante la mia presidenza che gli extraterrestri siano entrati in contatto con noi”. L’ex presidente Usa ha spiegato che la sua convinzione che gli alieni esistano è legata al fatto che le probabilità statistiche di vita oltre la Terra sono elevate a causa della vastità dell’universo.

Negli ultimi anni, il Pentagono ha indagato sulle segnalazioni di UFO e, nel 2022, gli alti vertici militari hanno dichiarato di non aver trovato prove che suggerissero che gli alieni avessero visitato la Terra.

Anche un altro rapporto del Pentagono del 2024 afferma che le indagini del governo statunitense dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non avevano trovato prove di tecnologia extraterrestre e che la maggior parte degli avvistamenti erano oggetti e fenomeni ordinari erroneamente identificati.

Invece il sito web della National Archives and Records Administration sostiene di possedere documenti relativi agli UFO in numerose collezioni e diversi piloti e militari hanno detto di aver avvistato centinaia di oggetti inspiegabili nel cielo. Il mistero sull’esistenza degli alieni e degli Ufo rischia quindi di non essere svelato neanche dopo la pubblicazione dei file segreti annunciata da Trump.