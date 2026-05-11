Fotografie delle missioni Apollo, documenti dell’FBI, testimonianze di presunti avvistamenti e rapporti militari rimasti riservati per decenni. Negli Stati Uniti stanno facendo discutere i nuovi file UFO desecretati dall’amministrazione Trump, pubblicati online attraverso una piattaforma dedicata ai cosiddetti UAP, cioè i “fenomeni anomali non identificati”.

L’annuncio è arrivato l’8 maggio dai canali ufficiali della Casa Bianca e del Dipartimento della Guerra americano. Donald Trump ha presentato l’operazione come un livello di trasparenza “mai visto prima”, invitando i cittadini a consultare direttamente il materiale pubblicato e a farsi una propria opinione. Nel giro di appena 24 ore, secondo quanto dichiarato dalle autorità statunitensi, il portale avrebbe registrato circa 500 milioni di visite.

Cosa contengono i file UFO pubblicati dagli Stati Uniti

Il materiale diffuso online comprende oltre 160 documenti tra fotografie, trascrizioni NASA, report investigativi e testimonianze raccolte nel corso degli ultimi decenni. Gran parte dei documenti riguarda episodi catalogati come UAP, il termine tecnico utilizzato oggi negli Stati Uniti al posto della parola “UFO”: negli ultimi anni le istituzioni americane hanno infatti preferito adottare una definizione più neutra e meno legata all’immaginario fantascientifico tradizionale dei “dischi volanti”. Nonostante questo, il contenuto dei file continua inevitabilmente ad alimentare teorie, dubbi e speculazioni sugli alieni.

Le fotografie delle missioni Apollo

Tra i materiali che stanno attirando più attenzione ci sono alcune immagini legate alle missioni lunari Apollo. Una fotografia attribuita all’Apollo 12 del 1969 viene descritta nei documenti come un’immagine che mostrerebbe “fenomeni non identificati” sopra l’orizzonte lunare.

Il documento non sostiene apertamente che si tratti di astronavi extraterrestri, ma il semplice fatto che l’immagine sia stata inserita nei file desecretati ha riacceso immediatamente il dibattito online. I documenti includono anche testimonianze legate agli astronauti delle missioni spaziali americane. Tra queste compare il nome di Buzz Aldrin, secondo uomo a camminare sulla Luna durante la storica missione Apollo 11 del 1969.

Il racconto di Buzz Aldrin

Secondo uno dei report pubblicati, Aldrin avrebbe parlato durante un debriefing di un grande oggetto osservato vicino alla superficie lunare e di una forte sorgente luminosa individuata dall’equipaggio.

Nel documento viene specificato che gli astronauti ipotizzarono inizialmente che potesse trattarsi di un laser. Anche in questo caso non esistono prove definitive che colleghino l’episodio a forme di vita extraterrestri, ma il riferimento a uno degli astronauti più celebri della storia ha inevitabilmente amplificato l’interesse mediatico.

I documenti FBI sugli “esseri” alti poco più di un metro

La sezione più discussa riguarda alcuni vecchi documenti attribuiti all’FBI. In uno dei report vengono riportate testimonianze relative a presunti membri dell’equipaggio di misteriosi velivoli atterrati.

Secondo il testo, questi esseri sarebbero stati alti tra un metro e un metro e venti e indossavano tute e caschi simili a quelli spaziali. Il documento però non chiarisce dove sarebbe avvenuto il presunto episodio né fornisce elementi concreti per verificarne l’attendibilità. E questa ambiguità a rende i file ancora più discussi: i documenti esistono davvero ma molte informazioni restano incomplete o impossibili da verificare in modo indipendente.

Trump e la promessa di “trasparenza totale”

Donald Trump ha commentato personalmente la pubblicazione dei file attraverso Truth, il suo social network. Il presidente americano ha parlato di una promessa mantenuta e di un nuovo approccio basato sulla “trasparenza assoluta” riguardo ai documenti governativi relativi a UFO, UAP e possibili fenomeni extraterrestri.

Nel suo messaggio ha invitato il pubblico a esaminare direttamente foto e documenti per decidere autonomamente “che cosa stia realmente succedendo”. Il suo post si conclude con una frase che ha rapidamente fatto il giro del web: “Buon divertimento e buona visione”.

Ma le prove sugli alieni esistono davvero?

Nonostante il clamore mediatico, diversi esperti e osservatori internazionali stanno invitando alla cautela. Anche il quotidiano britannico The Guardian, dopo aver analizzato il primo blocco di documenti pubblicati, ha spiegato che i file contengono “poche prove nuove o conclusive”.

Molti materiali mostrano fenomeni non spiegati, fotografie ambigue o testimonianze indirette, ma non dimostrano concretamente l’esistenza di civiltà extraterrestri. In pratica, i documenti confermano che il governo americano ha raccolto per decenni segnalazioni considerate anomale e degne di analisi. Questo però non equivale automaticamente a una conferma sugli alieni.