Un nuovo video sugli UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) ha riacceso il dibattito a livello internazionale. Durante un’udienza ufficiale della House Oversight Committee del Congresso degli Stati Uniti, il deputato repubblicano del Missouri Eric Burlison ha mostrato un filmato che immortala un episodio al largo della costa yemenita: un misterioso oggetto luminoso, descritto come “orb”, viene colpito da un missile Hellfire lanciato da un drone americano MQ-9 Reaper, ma rimane apparentemente intatto e continua la sua traiettoria senza subire danni visibili.

La sequenza, datata 30 ottobre 2024, è stata consegnata a Burlison da un informatore e resa pubblica il 9 settembre 2025 durante un’audizione dedicata alla trasparenza sugli UAP. Nonostante l’interesse suscitato, il Pentagono non ha confermato né smentito l’autenticità del materiale, sottolineando che non ci sono al momento dichiarazioni ufficiali sulla natura dell’oggetto.

Il contesto della commissione UAP negli Stati Uniti

Negli ultimi anni il Congresso americano ha intensificato le audizioni sui cosiddetti UAP, un termine che ha sostituito l’acronimo UFO (Unidentified Flying Object) per indicare fenomeni aerei, marini o spaziali che non trovano spiegazioni immediate. L’udienza del 9 settembre è stata guidata dalla deputata Anna Paulina Luna e dalla Task Force on the Declassification of Federal Secrets, un gruppo che si occupa di favorire la trasparenza governativa su diversi dossier rimasti classificati per decenni.

In questo quadro, il video mostrato da Burlison ha rappresentato uno dei momenti più discussi. Nelle immagini, l’oggetto colpito dal missile non esplode né subisce alterazioni visibili: il missile Hellfire sembra letteralmente rimbalzare, mentre l’orb accelera improvvisamente cambiando direzione.

Burlison, da parte sua, ha evitato speculazioni dirette: “Non intendo dire cosa sia, ma la domanda è perché queste informazioni ci vengano negate”. Il parlamentare ha sottolineato che il video proviene da ambienti militari e che esistono “server pieni di filmati simili” ai quali il Congresso non avrebbe ancora accesso completo.

Il tema non è nuovo. In passato il Pentagono ha pubblicato e analizzato altri video controversi. Per questo motivo, anche nel caso del filmato yemenita, non è esclusa la possibilità che esistano spiegazioni più convenzionali legate a errori di sensori o prospettiva.

Le speculazioni tra tecnologia militare e ipotesi extraterrestri

La mancata distruzione dell’oggetto dopo l’impatto con un missile Hellfire ha alimentato una serie di speculazioni. Da un lato, alcuni osservatori ipotizzano che possa trattarsi di un velivolo militare sperimentale, dotato di tecnologie difensive avanzate in grado di resistere a un attacco che normalmente sarebbe devastante. L’area dello Yemen, teatro di conflitti e test armati, renderebbe plausibile la presenza di sistemi non dichiarati o prototipi difficilmente riconducibili a mezzi convenzionali.

Dall’altro lato, non è mancata l’interpretazione più suggestiva, secondo cui l’oggetto potrebbe rappresentare una manifestazione di tecnologia non umana. Un’ipotesi che richiama decenni di discussioni sugli UFO, ma che, come hanno sottolineato diversi membri del Congresso, non può essere sostenuta da prove concrete senza un’analisi scientifica indipendente.

Il Pentagono e l’AARO, l’All-domain Anomaly Resolution Office, l’ufficio creato dal Dipartimento della Difesa per studiare i fenomeni anomali al momento, non hanno rilasciato commenti ufficiali né avviato pubblicamente indagini sul video. La loro linea resta cauta: in molti casi, infatti, fenomeni inizialmente inspiegabili si sono rivelati avere spiegazioni normali.