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VIRALI 23 LUGLIO 2026

Ulisse torna in libertà: la tartaruga curata a Riccione è stata liberata a Pesaro

Redazione Virgilio Video

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E’ tornata in libertà dopo due mesi la tartaruga marina Ulisse. L’animale era stato recuperato al largo di Cesenatico dopo una cattura accidentale in una rete a strascico.

Affidato alle cure del Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione, Ulisse ha seguito un percorso di cure e riabilitazione fino al completo recupero.

Così all’alba di giovedì mattina 23 luglio, la tartaruga è stata liberata nella spiaggia di baia Flaminia a Pesaro, da dove è tornata in mare.

Video tratto da: Comune di Pesaro

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