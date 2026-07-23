E’ tornata in libertà dopo due mesi la tartaruga marina Ulisse. L’animale era stato recuperato al largo di Cesenatico dopo una cattura accidentale in una rete a strascico.
Affidato alle cure del Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione, Ulisse ha seguito un percorso di cure e riabilitazione fino al completo recupero.
Così all’alba di giovedì mattina 23 luglio, la tartaruga è stata liberata nella spiaggia di baia Flaminia a Pesaro, da dove è tornata in mare.
Video tratto da: Comune di Pesaro