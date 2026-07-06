Il concerto di Ultimo a Tor Vergata è stato un successo, una “favola” condivisa dal cantautore con 250mila fan. Il nome dell’evento era infatti “La Favola per Sempre” diventata realtà il 4 luglio con il raggiungimento di un record che ha strappato il primo posto persino alla leggenda del rock italiano Vasco Rossi. L’esibizione dell’artista romano è stata quella con il più alto numero di spettatori nel nostro Paese. E ora si guarda già avanti e si pensa al cinema, l’impresa diventerà un film.

Il messaggio di Ultimo dopo Tor Vergata

Nonostante alcune polemiche tecniche, che ci sono sempre in occasione di grandi eventi con migliaia di persone, Ultimo ha deciso di ignorare le critiche e rivolgersi ai fan per ringraziarli e condividere con loro la sua emozione.

“Non saprei da dove iniziare. Potrei iniziare – ha scritto Ultimo il un post su Instagram in cui ha condiviso un video con immagini del concerto a Tor Vergata – col dire che non ho mai avuto la tensione cosi alta nel corpo mentre salivo su Pianeti. Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto “Nic guarda a sinistra” ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita”.

“Che il livello di felicità e amore che c’era ieri nell’aria è travolgente per un solo essere umano. Che la serata di ieri sento che ci metterò tanto a metabolizzarla. Che stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone più importante della mia vita. Che il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram. Che voglio portare questo spettacolo al cinema”, è la notizia esclusiva riservata ai follower.

Il cantante ha così svelato l’intenzione di fare un film sull’evento a Tor Vergata entrato “nella storia” perché “Ultimo da oggi hanno capito tutti bene che vuol dire. Che Ultimo noi abbiamo sempre saputo cosa vuol dire. Grazie a tutti. A chi c’è da sempre. A chi c’è da poco. A chi non c’è più. A chi se n’è andato. Non smettete mai di credere nelle favole. Siamo nella storia”, ha concluso.

Il concerto a Tor Vergata

Il concerto evento “La Favola per Sempre” ha riunito 250mila spettatori. Sul maxischermo sono comparse in bianco e nero le immagini dei fan riprese in diretta. La scritta “Beati gli ultimi perché saranno i primi” ha anticipato l’ingresso del cantante sul palco poco prima delle 21.30, sulle note di “Pianeti”, brano del 2017 che dà il titolo al suo album d’esordio.

Il cantante è apparso emozionatissimo e con la voce quasi spezzata davanti alle migliaia di persone arrivate per assistere al suo spettacolo. In scaletta si sono alternati vecchi e nuovi successi e sul palco è arrivata anche una sorpresa, sulle note di “Eternità” è salito Fabrizio Moro per un duetto e un abbraccio fraterno con Ultimo.

Lo show è stato il primo concerto con più spettatori paganti nella storia della musica in Italia, superando il record di biglietti venduti da Vasco Rossi nel 2017 a Modena. I posti sono andati sold out in 72 ore dall’apertura delle vendite.