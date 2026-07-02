Ultimo ha battuto Vasco Rossi e si è conquistato un record per un concerto ancora prima di tenerlo. L’artista ha deciso di fare una performance in un’area quasi abbandonata della città e abbastanza grande da contenere un numero considerevole di fan. In sole 72 ore ha raccolto oltre 250mila biglietti venduti, diventando il concerto con più spettatori paganti nella storia della musica dal vivo in Italia.

Ultimo supera Vasco Rossi

Il concerto di Ultimo da record arriva a nove anni di distanza dall’evento storico del mostro sacro Vasco Rossi. Il Blasco, l’1° luglio 2017, aveva tenuto uno spettacolo al Modena Park, precisamente nel parco Enzo Ferrari, che ha finora detenuto il record per il concerto con più spettatori paganti, secondo i dati riportati da SIAE, con 225.173 persone.

Con oltre 250mila biglietti venduti in meno di 72 ore, Ultimo ha di gran lunga superato il traguardo di Vasco Rossi. Il cantautore romano terrà il concerto con il numero più altro di fan paganti il 4 luglio nell’area sud-est di Roma, precisamente a Tor Vergata.

Lo show si chiama Ultimo 2026 – La favola per sempre e, per l’evento, è stata allestita una struttura imponente, descritta dallo stesso artista come il risultato di un lavoro durato oltre un anno e mezzo, pensata per trasformare l’evento in quello che è già stato ribattezzato il “Raduno degli Ultimi”.

Il palco si estende per 140 metri di lunghezza, con 34 torri alte 33 metri a sorreggere la struttura. Completano l’allestimento 2.500 metri quadrati di schermi led ad alta risoluzione e oltre 1.500 punti luce, distribuiti anche su 18 maxischermi posizionati lungo tutta l’area dello show, mentre 36 torri delay garantiranno audio e illuminazione anche ai settori più lontani dal palco.

A 60 metri d’altezza, sostenuta da due gru, c’è un’enorme insegna metallica luminosa di 21 per 10 metri raffigurante la firma di Ultimo, sovrapposta a un grande simbolo dell’infinito animato da decine di motori a velocità variabile. Dal palco principale si snoda infine una passerella, anch’essa a forma di infinito, lunga 30 metri.

I concerti da record con più spettatori

Tornando ai concerti italiani con più spettatori, si nota che nella top 10 predomina l’Emilia Romagna. Sette delle prime dieci posizioni appartengono infatti al territorio emiliano, di cui cinque alla RCF Arena, poi al Parco Enzo Ferrari di Modena e all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

A completare la classifica ci sono Trento, con la Trentino Music Arena e l’Ippodromo Snai La Maura di Milano. A dividersi la lista sono Vasco Rossi e Ligabue. Il Blasco ha detenuto appunto il record con l’evento del 2017, seguito da tre concerti dell’autore di “Urlando contro il cielo”.

A Campovolo il cantante di Correggio ha registrato 165.264, 149mila e 120mila spettatori. Vasco Rossi torna poi in classifica con il concerto del 2022 alla Trentino Music Arena (Trento), seguito da Ligabue all’RCF Arena (Reggio Emilia) e poi di nuovo il Blasco con due concerti rispettivamente all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Imola) e all’Ippodromo SNAI La Maura (Milano). A chiudere la top 10 sono i Pinguini Tattici Nucleari che hanno venduto 80mila biglietti con il loro primo tour negli stadi, alla RCF Arena di Reggio Emilia.