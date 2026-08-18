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VIRALI 18 AGOSTO 2026

Un boato e la torre crolla in un attimo: il video

Spettacolare demolizione al Centennial Mills di Portland: con l’esplosione controllata di quattro cariche esplosive è stata infatti fatta crollare la centenaria torre dell’acqua situata sulla sommità dell’edificio.

La dificoltà della demolizione era legata alla precaria stabilità dell’edificio di otto piani, danneggiato tempo fa da un incendio, con il rischio che insieme alla torre crollasse tutta la struttura, creando danni ai palazzi e alle proprietà vicine. Alla fine, invece, operazione riuscita.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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