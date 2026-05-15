Un cerbiatto si ripara dalla pioggia sullo zerbino di una casa in Abruzzo

Da oltre 24 ore un cerbiatto dal tipico manto puntinato è accovacciato sull’uscio di una casa a Villalago, borgo montano d’Abruzzo noto per la convivenza tra cervi e abitanti. Incurante della presenza dei proprietari, l’animale ha trovato la sua ‘casa’ sull’uscio, dove trova riparo da pioggia e maltempo.

“Quando dobbiamo entrare o uscire lo scavalchiamo e lui resta lì tranquillo, senza mostrare paura”, racconta Franco Mancini, residente del paese da 490 abitanti, autore delle immagini del cucciolo che sono immediatamente diventate virali sul web. “Pensiamo che qui ci siano più cervi che persone“, spiega.

Nel centro abitato non è raro imbattersi in femmine e piccoli tra vicoli e piazzette, così come nei maschi dai grandi palchi ramificati durante la stagione degli amori”.