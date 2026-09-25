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VIRALI 25 SETTEMBRE 2026

Un disastro dietro l'altro: due gru crollano sulla stessa casa

Redazione Virgilio Video

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Una giorno da dimenticare per il proprietario di una casa di Fort Lauderdale, che s’è trovato la residenza colpita dal crollo non di una ma di ben due gru.

Tutto è iniziato quando in mattinata una camion che trasportava una gru s’è ribaltato, con il braccio meccanico che è caduto sul tetto della casa.

Ovviamente l’azienda proprietaria del mezzo ha immediatamente fatto intervenire una seconda gru per sollevare la prima. Il risultato? Anche questa s’è’ ribaltata ed è finita sulla casa del pover’uomo.

Se non altro, non si sono registrati feriti: la famiglia che abitava nella casa, infatti, l’aveva dovuta lasciare vuota per un trattamento contro le termiti. Che a questo punto potrebbero anche essere ringraziate per un involontario salvataggio…

Video tratto da: IPA / KameraOne

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Un disastro dietro l'altro: due gru crollano sulla stessa casa
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