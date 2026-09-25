Un disastro dietro l'altro: due gru crollano sulla stessa casa

Una giorno da dimenticare per il proprietario di una casa di Fort Lauderdale, che s’è trovato la residenza colpita dal crollo non di una ma di ben due gru.
Tutto è iniziato quando in mattinata una camion che trasportava una gru s’è ribaltato, con il braccio meccanico che è caduto sul tetto della casa.
Ovviamente l’azienda proprietaria del mezzo ha immediatamente fatto intervenire una seconda gru per sollevare la prima. Il risultato? Anche questa s’è’ ribaltata ed è finita sulla casa del pover’uomo.
Se non altro, non si sono registrati feriti: la famiglia che abitava nella casa, infatti, l’aveva dovuta lasciare vuota per un trattamento contro le termiti. Che a questo punto potrebbero anche essere ringraziate per un involontario salvataggio…
Video tratto da: IPA / KameraOne