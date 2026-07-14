Un varano ha seminato il caos in un negozio di cosmetici a Nakhon Si Thammarat, in Thailandia, dopo essersi introdotto dalla porta d’ingresso.

Clienti e personale sono fuggiti in preda al panico mentre il rettile vagava tra gli scaffali, finché un coraggioso dipendente non è intervenuto per allontanarlo.

Innocui? Non sempre

Tendenzialmente la maggior parte delle specie di varano sono innocue e ben poco aggressive, tanto che tendono a fuggire se si sentono in pericolo. Discorso diverso, però, se si sentono minacciate e chiuse in un angolo: in quel caso, possono diventare aggressive per istinto di sopravvivenza e il loro eventuale morso può creare infezioni se non curato a dovere.

Il drago di Komodo

Discorso diverso per l’enorme ‘drago di Komodo’, una specie di varano che vive in alcune isole indonesiane e può raggiungerei tre metri di lunghezza. Aggressivo e dotato di ghiandole velenifere, questo famelico rettile può attaccare l’uomo, anche in questo caso se si sente aggredito o se è particolarmente affamato.

Video tratto da: IPA / KameraOne