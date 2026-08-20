Enorme e impressionante ma assolutamente innocuo: arriva dall’Uganda, nel cuore dell’Africa, il video dell’incontro tra Tristan Spurway, un content creator appassionato di fauna selvatica, e uno splendido esemplare di scarabeo Golia, uno degli insetti più grandi del mondo.

Lo scarabeo Golia è una specie rara da vedere in natura e incontrarne uno o addirittura vederselo camminare sopra è un’esperienza unica. Peraltro, essendo assolutamente innocuo per l’uomo, è una delle specie di insetti più popolari anche da tenere in cattività

Come detto, lo scarabeo Golia è uno degli insetti più grandi del mondo, tanto che alcuni esemplari maschi arrivano a 15 cm di lunghezza, ed è il più pesante, arrivando fino a 100-115 gm.

Video tratto da: IPA / KameraOne / @tspurway.wildlife