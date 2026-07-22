Un trucco di magia? No, semplicemente la straordinaria forza delle formiche. che permette loro di sollevare pesi ‘impossibili’ per la loro mole.

In questo caso tutto nasce da quando alcuni lavoratori della provincia thailandese di Chaiyaphum hanno mangiato carne allo spiedo e hanno gettato con noncuranza i bastoncini di legno sotto un albero.

Evidentemente, per qualche motivo a noi umani non chiaro, questi bastoncini hanno attirato l’attenzione di alcune formiche che, mostrando una forza incredibile, ne hanno sollevato uno, trascinandolo verso il loro nido fino in cima ad un albero, dando l’impressione che il legnetto si muovesse da solo.

Video tratto da: IPA / KameraOne