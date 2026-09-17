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VIRALI 17 SETTEMBRE 2026

Una famiglia da record: cinque generazioni compiono gli anni nello stesso giorno

Redazione Virgilio Video

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Quante probabilità c’erano? Pochissime e invece è successo davvero: ben cinque generazioni di una famiglia dell’Iowa condividono lo stesso compleanno.

La famiglia Harlow ha così stabilito un record mondiale ora regolarmente registrato nel ‘Guinness dei primati’ con cinque nascite in altrettante generazioni registratesi tutte il 14 settembre.

La sequenza parte nel 1907 e va dal bis-bisnonno Wilber fino al neonato Arthur con uno schema di alternanza fisso: maschio, femmina, maschio, femmina, maschio, per tutta la linea.

Quando Arthur è nato alla data prevista, la famiglia è diventata detentrice del record mondiale, come, dopoo lunghe ricerche e verifiche, è stato accertato nel settembre 2026.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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