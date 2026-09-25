Una pagnotta da 50 euro: ecco come è fatta e dove la vendono

Una panetteria di SoHo, a New York, sta facendo parlare di sé per la vendita di una pagnotta di pane a lievitazione naturale e 100% segale al prezzo di 60 dollari, circa 52 euro.

Rye – la prima sede statunitense della panetteria austriaca Martin Auer – spiega che la pagnotta, dal peso di circa 1,5 kg (quindi il prezzo al chilo si aggira sui 34 euro) , è preparata con farina di segale biologica austriaca, acqua e sale, e richiede circa 32 ore tra fermentazione, cottura e riposo. I clienti possono acquistare anche metà o un quarto di pagnotta, rispettivamente a 30 o 15 dollari.

Prezzo troppo alto per il pane? Forse, eppure a SoHo la gente si mette in coda acquistarla: “Ne parlavamo tra noi: 60 dollari… guarda, dobbiamo assolutamente provarlo – ha raccontato un cliente – A volte è divertente concedersi uno sfizio. Certo, c’è anche chi non verrà mai a provare questo pane, perché 60 dollari sono una cifra francamente assurda.”

Come detto, in sé non è una ricetta stravagante: farina di segale, acqua e sale. Ma c’è un ingrediente che non troverete in etichetta e che a New York è diventato piuttosto costoso: il tempo.

“Il tempo serve a dare al pane e al lievito madre tutto ciò di cui hanno realmente bisogno per sviluppare questi sapori straordinari – ha spiegato il fornaio – L’impasto fermenta per 24 ore. Dopo la cottura, riposa per altre otto. In totale, 32 ore per realizzare qualcosa a cui la maggior parte di noi non dedica mai un pensiero particolare”.

La pagnotta vale il prezzo? “Ridefinire cosa può essere il pane e cosa può rappresentare per le persone, riportandolo al centro della nostra tavola. Perché, anche se sei sempre di fretta, puoi comunque apprezzare qualcosa che non ha fretta – ha risposato un cliente del fornaio ad espressa domanda – Il verdetto finale? L’ho adorato”.

Video tratto da: IPA / KameraOne