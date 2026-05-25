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VIRALI 25 MAGGIO 2026

Una terribile minaccia in aereo: dalla cappelliera spunta un enorme scorpione

Redazione Virgilio Video

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Momenti di paura all’interno di un aereo della Lion Air: dalla cappelliera sopra i viaggiatori è spuntato infatti un terribile scorpione.

Tutto è nato quando il Boeing 737, partito da Pekanbaru, in Indonesia, è atterrato a Giacarta: al momento di prendere i bagagli, una donna ha visto strisciare lo scorpione lungo il lato del vano , con le sue enormi chele e la coda velenosa, prima di scomparire dentro l’aereo.

L’aracnide, lungo circa 30 centimetri e di colore nero scuro, assomigliava a uno scorpione asiatico velenoso, uno dei più aggressivi che si trovano in Indonesia.

“Quando l’aereo è atterrato, una passeggera stava tirando fuori i suoi bagagli dal vano, ed è stato allora che improvvisamente lo scorpione è apparso sopra il nostro sedile – ha raccontato un testimone oculare – Ero nella fila 19 con altri due passeggeri, una coppia di anziani sposati. Quando abbiamo visto lo scorpione sopra le nostre teste, siamo corsi fuori il più velocemente possibile”.

L’equipaggio di cabina, preoccupato, è accorso per capire cosa avesse causato il panico e ha iniziato a cercare l’animale, che era però già scomparso all’interno del soffitto dell’aereo. Non si sa da quanto tempo lo scorpione si trovasse all’interno dell’aereo, ma si ritiene che vivesse nel velivolo da almeno una settimana.

Dal canto suo, la Lion Air ha dichiarato in un comunicato che l’aereo era stato disinfestato una settimana prima per rimuovere eventuali creature e che avrebbe avviato immediatemente le indagini, avanzando l’ipotesi che si potesse trattare di un ragno.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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