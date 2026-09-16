Una voragine 'ingoia' il camion con la gru

Un camion dotato di gru mobile stava entrando nel piazzale di un’attività commerciale in Jalan Mendu, a Kuching, quando è improvvisamente sprofondato in una voragine.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano la pavimentazione che si deforma sotto il peso dell’autocarro prima di cedere completamente, ‘ingoiando’ per metà il veicolo. L’autista è fortunatamente rimasto illeso ed è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo.

Il sindaco locale, Dato Wee Hong Seng, ha spiegato la vicenda svelando che il passaggio carrabile in calcestruzzo era stato realizzato sopra un canale di scolo esistente senza l’autorizzazione delle autorità competenti.

“Ci tengo a chiarire un punto fondamentale: questo incidente non ha coinvolto alcuna struttura realizzata o approvata dal MBKS – ha spiegato il sindaco – Esistono ragioni precise per cui è necessario ottenere l’approvazione del Consiglio prima di costruire qualsiasi struttura sopra un canale di scolo pubblico”.

“Tali opere devono essere progettate e realizzate correttamente per garantirne la sicurezza, evitare danni al sistema di drenaggio e assicurare la capacità di sostenere il carico previsto”, ha concluso Dato Wee Hong Seng, che ha sottolineato anche come le autorità preposte intraprenderanno le azioni necessarie, in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti.

Video tratto da: IPA / KameraOne