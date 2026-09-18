Uno scherzo da…cavallo: sembrava tutto calmo in una scuderia del Leicestershire, in Inghilterra, quando un ‘simpatico’ equino ha deciso di divertirsi un po’ ai danni del piccolo Noah Thomas, figlio di nove anni del proprietario delle scuderie di famiglia.

Il cavallo s’è allungato fuori dal suo stallo e ha trascinato a sé la sedia del piccolo Noah, facendolo cadere tra l’ilarità generale: quella del padre, che ha ripreso la scena, quella della madre e perfino quella del figlio, uscito assolutamente incolume dallo scherzo del quadrupede.

Video tratto da: IPA / CatersNews