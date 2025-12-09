Per anni il mistero dell’Homo floresiensis, il piccolo ominide scoperto nel 2004 sull’isola di Flores, ha alimentato domande e ipotesi. Da dove venivano? Come vivevano? E soprattutto: che fine hanno fatto? Una nuova ricerca offre finalmente un tassello in più, raccontando una storia fatta di cambiamenti climatici estremi, migrazioni forzate e incontri con i nostri antenati più diretti.

Un quadro che assomiglia più a una lotta per la sopravvivenza che a un semplice processo di estinzione naturale.

Gli “hobbit” sono esistiti davvero e hanno lottato per vivere

L’Homo floresiensis – soprannominato “hobbit” per la sua altezza ridotta, intorno al metro – non è una creatura da romanzo fantasy, ma una specie umana vissuta sull’isola di Flores fino a circa 50.000 anni fa. Le poche tracce fossili ritrovate provengono tutte dalla grotta di Liang Bua, un luogo che per decenni ha custodito gran parte dei segreti di questo gruppo misterioso. La nuova ricerca pubblicata su Communications Earth & Environment rivela però un contesto molto più complesso di quanto immaginato finora.

Gli studiosi hanno analizzato la crescita di una stalagmite nella vicina grotta di Liang Luar, ricostruendo l’andamento delle precipitazioni sull’isola negli ultimi decine di migliaia di anni. E il risultato è chiaro: tra 76.000 e 61.000 anni fa, le piogge iniziarono a diminuire in modo consistente, passando da circa 1.560 mm l’anno a meno di 1.000 mm. Questo periodo di persistente siccità, che durò fino a circa 50.000 anni fa, non fu un semplice dettaglio climatico, ma un cambiamento capace di rimodellare completamente la vita sull’isola.

Con meno acqua, l’ambiente divenne sempre più ostile e le risorse disponibili per i piccoli ominidi cominciarono a scarseggiare. La situazione peggiorò quando il Stegodon, un antico parente degli elefanti e principale fonte di cibo degli hobbit, iniziò a diminuire drasticamente. Le analisi dei denti fossili mostrano infatti un crollo della popolazione di Stegodon proprio in coincidenza con il lungo periodo di siccità.

Di fronte a un territorio che cambiava rapidamente e a una dieta sempre più povera, gli hobbit dovettero probabilmente adattarsi come potevano: seguire gli animali verso le zone costiere, spostarsi alla ricerca di nuove fonti d’acqua e convivere con condizioni ambientali ogni giorno più difficili. Uno scenario che lascia intuire un’esistenza tutt’altro che semplice, segnata da continui spostamenti e dalla necessità di sopravvivere a un ecosistema sempre più fragile.

Le cause della loro estinzione

Ma il calo delle piogge non fu l’unico colpo inferto all’Homo floresiensis. Intorno ai 50.000 anni fa, quando il mondo degli hobbit era già messo a dura prova, un’eruzione vulcanica aggiunse un ulteriore elemento di crisi: uno spesso strato di materiali proiettati dal vulcano avvolse l’isola, trasformando il paesaggio e aggravando la carenza di cibo e ripari. In un ambiente così precario, ogni ulteriore stress poteva fare la differenza tra sopravvivere e scomparire.

Inoltre, secondo gli studiosi, la migrazione verso le aree costiere potrebbe aver messo gli hobbit in contatto con gruppi di Homo sapiens, che in quel periodo si stavano espandendo nell’area. Questo incontro, se davvero avvenuto, avrebbe potuto generare competizione per le stesse risorse, e in un contesto tanto fragile anche un minimo conflitto avrebbe potuto risultare fatale. L’isola di Flores, piccola e con ambienti limitati, non offriva infatti molti rifugi: quando il clima si fece più secco, lo spazio vitale si ridusse ulteriormente, affollando allo stesso tempo animali e ominidi nelle poche zone rimaste abitabili.

Il quadro che emerge è quello di una specie di uomo messa alle strette da una serie di eventi concatenati: un clima sempre più arido, la perdita del principale animale da caccia, la necessità di spostarsi verso zone occupate da altri gruppi umani e infine una violenta eruzione vulcanica. Una combinazione che, come sottolineano diversi paleoantropologi esterni allo studio, mostra quanto anche piccoli cambiamenti ambientali possano avere effetti devastanti in ecosistemi insulari.

La fine del mondo per gli homo florensis è arrivata con non fu dunque un evento isolato o improvviso, ma un lungo processo di adattamento, collasso e sopravvivenza estrema.