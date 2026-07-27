Uomo in carrozzina in difficoltà: Spider-Man ferma il traffico e lo salva

Le persone ferme ad un semaforo non avranno creduto ai loro occhi quando un automobilista vestito da Spider-Man è sceso dalla sua vettura per aiutare una persona in sedia a rotelle che faceva fatica ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. L’uomo ha fermato il traffico e ha spinto la sedia a rotelle fino al marciapiede. L’incredibile gesto di gentilezza è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un incrocio stradale a a Jonesboro, in Arkansas.

Dal canto uso, il dipartimento di polizia locale ha elogiato l’episodio, affermando: “Alcuni dicono che i poliziotti siano degli eroi, ma anche noi abbiamo bisogno di un piccolo aiuto – hanno fatto sapere dalla centrale di polizia – Grazie ‘Spider-Man’ per aver aiutato quest’uomo a raggiungere la sua destinazione in sicurezza. Che il semaforo sia rosso o verde, c’è sempre il momento giusto per fare la cosa giusta!”.

Video tratto da: IPA / KameraOne