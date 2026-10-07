VIDEO
Cerca video
VIRALI 07 OTTOBRE 2026

Uomo trova 128mila dollari in contanti e chiama la polizia: l'incredibile storia

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

A Lewisville, in Texas, un uomo ha trovato una borsa contenente 128.514 dollari appoggiata sopra un bancomat della Bank of America, dove si era recato per un prelievo.

Con una decisione che non tutti avrebbero condiviso, invece di prendere la borsa e andarsene, l’uomo ha chiamato il 911 e ha restituito ogni singolo centesimo., Il denaro era stato accidentalmente lasciato lì da un corriere blindato dopo aver effettuato la ricarica del bancomat.

Una detective ha dichiarato che in 20 anni di carriera non aveva mai visto nessuno restituire una somma così ingente di denaro contanti. Voi avreste restituito il denaro, o ve ne sareste andati in silenzio con i soldi?

Video tratto da: IPA / KameraOne

VIRGILIOYT
Uomo trova 128mila dollari in contanti e chiama la polizia: l'incredibile storia
SUGGERITI
VIRALI
900
DI TENDENZA
Chiudi