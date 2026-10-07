Uomo trova 128mila dollari in contanti e chiama la polizia: l'incredibile storia

A Lewisville, in Texas, un uomo ha trovato una borsa contenente 128.514 dollari appoggiata sopra un bancomat della Bank of America, dove si era recato per un prelievo.

Con una decisione che non tutti avrebbero condiviso, invece di prendere la borsa e andarsene, l’uomo ha chiamato il 911 e ha restituito ogni singolo centesimo., Il denaro era stato accidentalmente lasciato lì da un corriere blindato dopo aver effettuato la ricarica del bancomat.

Una detective ha dichiarato che in 20 anni di carriera non aveva mai visto nessuno restituire una somma così ingente di denaro contanti. Voi avreste restituito il denaro, o ve ne sareste andati in silenzio con i soldi?

Video tratto da: IPA / KameraOne