Una scoperta sorprendente arrivata dal sud della Francia sta attirando l’attenzione di paleontologi e appassionati di dinosauri di tutto il mondo. Nel sito archeologico di Mèze, nell’Hérault, sono state ritrovate oltre 100 uova fossili risalenti al Cretaceo superiore, un periodo compreso tra 74 e 65 milioni di anni fa. Il ritrovamento, avvenuto in una zona ancora inesplorata del Musée-Parc des Dinosaures, potrebbe offrire nuove informazioni sulla vita dei dinosauri poco prima della loro estinzione. A guidare gli scavi sono stati il geologo e paleontologo Alain Cabot insieme alla figlia Marina, impegnati in nuove campagne di ricerca iniziate lo scorso ottobre.

L’incredibile scoperta nel sito archeologico di Mèze

Il ritrovamento delle uova fossili nel sito di Musée-Parc des Dinosaures è avvenuto quasi per caso durante una nuova fase di scavi in un’area ancora mai studiata a fondo. In pochi mesi gli archeologi hanno riportato alla luce più di cento uova, molte delle quali conservate in gruppi ravvicinati, come veri e propri nidi preistorici. Le dimensioni sono impressionanti: ogni uovo ha un diametro simile a quello di un pallone da calcio. Secondo le prime ipotesi, le uova potrebbero appartenere ai titanosauri, giganteschi dinosauri erbivori dal collo lungo che dominavano la Terra alla fine dell’era mesozoica. Questi animali quadrupedi potevano raggiungere i 12 metri di lunghezza e pesare fino a 90 tonnellate. Nel sito francese, inoltre, erano già stati trovati resti ossei riconducibili a questa specie, oltre a tracce di rabdodontidi e dromeosauri.

Nonostante l’entusiasmo, gli studiosi invitano alla prudenza. Circa il 95% delle uova ritrovate risulta infatti già schiuso e l’assenza di embrioni fossilizzati rende difficile identificare con certezza la specie a cui appartenevano. Le analisi effettuate dall’università di Montpellier parlano comunque della presenza di almeno dieci specie differenti. Alcuni reperti mostrano caratteristiche molto simili a quelle osservate in Patagonia, in Argentina, suggerendo possibili collegamenti tra popolazioni di dinosauri vissute in aree oggi molto distanti tra loro.

Cosa ci rivelano queste uova di dinosauro

La scoperta di Mèze non è importante soltanto per il numero eccezionale di reperti trovati, ma anche per ciò che potrebbe raccontare sugli ultimi milioni di anni di vita dei dinosauri. Secondo Alain Cabot, il giacimento potrebbe diventare il terzo sito di uova fossili più importante al mondo, subito dopo il deserto del Gobi in Asia Centrale e il Montana negli Stati Uniti. Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio l’estinzione dei dinosauri. Le analisi magnetostratigrafiche eseguite sui sedimenti del sito hanno evidenziato un progressivo calo delle specie che deponevano uova nell’area già milioni di anni prima dell’impatto dell’asteroide avvenuto circa 66 milioni di anni fa. Un dettaglio che potrebbe cambiare il modo in cui viene interpretata la scomparsa dei dinosauri.

Per anni la teoria dominante ha attribuito l’estinzione quasi esclusivamente all’impatto del gigantesco asteroide che colpì la Terra alla fine del Cretaceo. Tuttavia, i dati raccolti a Mèze sembrano suggerire che alcune specie fossero già in declino molto prima della catastrofe finale. Secondo Cabot, questo potrebbe indicare che i dinosauri stessero attraversando una fase di crisi ambientale o biologica già da tempo.