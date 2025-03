L’esplorazione di Marte ha sempre riservato sorprese affascinanti, ma questa volta il rover Perseverance ha catturato un’immagine che ha lasciato gli scienziati senza parole. Sul crinale di Witch Hazel Hill, all’interno del cratere Jezero, il robot della NASA ha individuato una strana formazione rocciosa che somiglia incredibilmente a un ammasso di uova di ragno. Una visione suggestiva che, pur essendo frutto di un fenomeno geologico e non biologico, potrebbe fornire preziose informazioni sulla storia del Pianeta Rosso.

La scoperta delle “uova di ragno” su Marte

La roccia, ribattezzata “St. Pauls Bay” dagli scienziati della NASA, si distingue per la sua texture granulare e per il fatto di essere un “float rock“, ovvero una pietra che non si trova nel punto in cui si è originata. Questa caratteristica complica l’interpretazione della sua origine, poiché mancano indizi diretti sul contesto geologico in cui si è formata.

Le ipotesi più accreditate suggeriscono che la sua peculiare struttura sia il risultato di un impatto meteorico: un asteroide potrebbe aver colpito la superficie marziana, vaporizzando parte del suolo e creando grani di roccia che, successivamente, si sono aggregati in questa forma particolare. Un’altra teoria ipotizza che la roccia possa essersi staccata da una delle stratificazioni più scure di Witch Hazel Hill, rotolando fino alla sua posizione attuale. Se così fosse, lo studio di questi strati potrebbe rivelare tracce di antica attività vulcanica, impatti meteoritici o addirittura della presenza passata di acqua nel sottosuolo.

Analizzare formazioni come St. Pauls Bay è fondamentale per comprendere l’evoluzione geologica di Marte e per determinare se, in un lontano passato, il pianeta abbia ospitato condizioni favorevoli alla vita. Se Witch Hazel Hill avesse effettivamente contenuto acqua, alcuni dei campioni raccolti da Perseverance potrebbero persino racchiudere tracce di antichi microrganismi fossilizzati. Le analisi di Perseverance potrebbero contribuire a svelare dettagli inediti sulle dinamiche geologiche del pianeta e su fenomeni simili a quelli delle esplosioni ragno osservate in altre regioni marziane.

Che missione ha il rover Perseverance?

Perseverance è il protagonista di una delle missioni più ambiziose della NASA su Marte. Atterrato nel cratere Jezero nel 2021, il suo obiettivo principale è cercare segni di vita passata e studiare la geologia del pianeta. Il rover esplora le antiche rive di quello che un tempo era un lago, raccogliendo dati cruciali per ricostruire la storia climatica e geologica marziana.

Oltre all’astrobiologia, Perseverance ha il compito di raccogliere e conservare campioni di suolo e rocce, che verranno riportati sulla Terra grazie alla futura missione Mars Sample Return prevista per gli anni ’30. Questi campioni potrebbero rispondere a una delle domande più affascinanti dell’umanità: Marte ha mai ospitato forme di vita?

Non meno importante è la preparazione per le future missioni umane. Perseverance sta testando tecnologie che potrebbero facilitare la sopravvivenza degli astronauti su Marte, come la produzione di ossigeno dall’atmosfera e l’analisi delle condizioni ambientali per la sicurezza delle missioni. Curiosamente, alcune aree dell’emisfero meridionale del pianeta presentano misteriose strutture ramificate, ribattezzate “ragni giganti”, che potrebbero fornire ulteriori indizi sulle dinamiche climatiche e geologiche marziane.

L’esplorazione marziana continua a sorprenderci, e chissà quali altri misteri Perseverance riuscirà a svelare nei prossimi anni. Una cosa è certa: il Pianeta Rosso ha ancora molte storie da raccontare.