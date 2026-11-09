Immobile sopra un muro, con la testa rivolta verso il cielo e il piumaggio così simile alla corteccia di un albero da sembrare un ramo spezzato. Poi, improvvisamente, spalanca due enormi occhi gialli e una bocca rosa dalle dimensioni sorprendenti. È l’insolita scena ripresa il 2 novembre 2026 nello Stato brasiliano di Espírito Santo, dove la comparsa di un urutau, un uccello prevalentemente notturno, ha attirato l’attenzione dei residenti. L’animale, conosciuto anche come common potoo, è celebre per le sue straordinarie capacità mimetiche e per il verso malinconico che, nel folklore brasiliano, ha alimentato leggende e superstizioni.

Lo strano uccello avvistato in Brasile: cosa mostra il video

L’avvistamento è avvenuto nel quartiere di Campo de Aviação, dove un residente ha segnalato la presenza di un uccello dall’aspetto decisamente insolito. A documentare l’episodio è stato Vinicius Amorim Cavati, biologo e specialista di fauna selvatica, intervenuto dopo essere stato contattato per verificare le condizioni dell’animale.

Le immagini mostrano l’urutau appollaiato, perfettamente immobile e con il becco rivolto verso l’alto. Il suo piumaggio, caratterizzato da sfumature grigie e marroni, lo rende quasi indistinguibile da un pezzo di legno consumato dal tempo.

Per qualche istante l’animale mantiene questa posizione, prima di girare lentamente la testa e mostrare i suoi grandi occhi gialli. Subito dopo spalanca la bocca, rivelando una cavità rosa sorprendentemente ampia rispetto alle dimensioni del capo.

Il filmato prosegue con l’uccello che apre le ali e attraversa la strada in volo, per poi posarsi su un cartello stradale bianco e rosso, sotto un albero. Una sequenza che permette di osservare da vicino alcune delle caratteristiche più particolari di questa specie, raramente così evidenti durante il giorno.

Cos’è l’urutau, l’uccello dagli enormi occhi gialli

L’animale ripreso in Brasile è un urutau comune, conosciuto scientificamente come Nyctibius griseus e in inglese come common potoo. Si tratta di un uccello dalle abitudini prevalentemente notturne, che trascorre gran parte delle ore di luce fermo su rami, tronchi o ceppi. La sua principale strategia di difesa non consiste nella capacità di passare inosservato.

Il piumaggio presenta infatti un disegno irregolare, con tonalità che ricordano la corteccia e il legno invecchiato. Quando l’urutau rimane immobile e allunga il corpo verso l’alto, la sua sagoma può confondersi con quella di un ramo.

Anche gli occhi contribuiscono a questa particolare forma di mimetismo. Durante il riposo diurno, l’animale può mantenerli quasi completamente chiusi, lasciando soltanto sottilissime fessure attraverso le quali continua a percepire ciò che accade intorno a lui.

Il risultato è un camuffamento estremamente efficace, che gli consente di ridurre le possibilità di essere individuato dai predatori. Quando invece apre completamente gli occhi, il suo aspetto cambia radicalmente: le grandi iridi gialle, unite alla bocca molto ampia, gli conferiscono un’espressione che può apparire quasi irreale.

Perché l’urutau viene chiamato “madre della luna”

Oltre alle sue caratteristiche fisiche, l’urutau occupa un posto particolare nell’immaginario popolare brasiliano: è conosciuto anche come “madre della luna”, un nome legato alle tradizioni e ai racconti tramandati dalle popolazioni indigene.

A contribuire alla sua fama è soprattutto il canto, un richiamo notturno dal suono prolungato e malinconico, molto diverso dai versi che comunemente si associano agli uccelli. Proprio questa vocalizzazione ha ispirato numerose storie popolari, nelle quali l’animale viene talvolta associato a presagi, tristezza e sfortuna.

Perché questi uccelli vengono avvistati sempre più spesso nelle città

Secondo il biologo Vinicius Cavati, gli avvistamenti di urutau nelle aree abitate dello Stato stanno diventando sempre più frequenti. Un fenomeno che, a suo giudizio, solleva interrogativi sulle condizioni della Foresta Atlantica, uno degli ecosistemi naturali più importanti del Brasile.

La crescente presenza di fauna selvatica vicino alle abitazioni rende necessario comprendere meglio il rapporto tra gli animali e gli spazi trasformati dall’attività umana. L’esperto ha richiamato l’attenzione sulla fragilità degli ambienti naturali e sull’importanza di adottare politiche pubbliche adeguate per gestire gli incontri tra residenti e specie selvatiche.

Cosa fare se si incontra un urutau

Il biologo ha verificato che l’uccello non era ferito e non si trovava in una situazione di pericolo. Non è stato quindi segnalato alcun problema sanitario o una condizione che richiedesse un intervento di soccorso. Cavati ha comunque ricordato l’importanza di evitare il contatto diretto con gli animali selvatici, soprattutto quando non si possiedono le competenze necessarie per riconoscerne le condizioni e il comportamento. In presenza di un animale apparentemente ferito o in pericolo, la scelta più prudente è rivolgersi a personale specializzato, evitando di catturarlo o manipolarlo autonomamente.

Video tratto da: KameraOne