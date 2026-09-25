Va alla festa vestito da Batman e compie davvero un gesto da supereroe

Un partecipante a una festa in maschera, travestito da Batman, si è trasformato davvero in un supereroe inseguendo un ladro che aveva strappato la borsa a una donna.

Da finzione a realtà: un Batman per davvero

L’eroe in questione non è ovviamente Bruce Wayne: all’anagrafe si tratta di Sonni Mason, 25 anni, ed era arrivato da Londra a Norwich con il suo bel vestito artigianale da Batman per partecipare ad una festa in maschera insieme ad altri amici.

La sua trasformazione in vero supereroe è iniziata mentre il gruppo era in coda fuori da un locale: un uomo sconosciuto si è avvicinato a loro mostrandosi “inizialmente amichevole”. Tuttavia, poco dopo, l’uomo ha accusato due donne di avergli rubato un pacchetto di sigarette e ha strappato di mano una borsa a una di loro.

Il presunto ladro è fuggito ma alle sue calcagna è scattato immediatamente Batman insieem ad alcuni suoi amici, tutti rigorosamente vestiti da supereroi, come Fantastic (dei Fantastici Quattro), Poison Ivy (di Batman) e Ciclope (degli X-Men).

Il gruppetto ha segnalato la situazione ad alcuni agenti di polizia incontrati lungo il percorso, prima di raggiungere il ladro, che nel frattempo si era già disfatto della borsa vista una situazione che si stava facendo problematica.

Una soffiata ha poi condotto gli improvvisati giustizieri alla borsa rubata, che era stata gettata oltre un muro, appena fuori dall’area della Cattedrale di Norwich. È stato lì che, grazie alla spinta provvidenziale di un amico e al permesso della polizia, Batman ha scavalcato la barriera per recuperare la borsa, restituendola finalmente alla legittima proprietaria.

Unica eccezione ad una vera scena da supereroe è stata che il classico rampino di Batman è stato sostituito dalla spinta di un amico, dato che la versione artigianale – realizzata con un rotolo di carta igienica riciclato – si era rivelata poco funzionale.

“Sono una persona comune ma spero che mi imitino”

Nonostante il gesto, Sonni afferma di non avere molto in comune con Bruce Wayne, l’alter ego miliardario e filantropo del supereroe, che nei fumetti vive in una lussuosa villa: “A dire il vero, sono una persona assolutamente comune e attualmente lavoro in un bar – ha raccontato il 25enne – Però nell’animo sono un creativo, amo il cinema e ho quattro o cinque anni di esperienza nel settore”.

Nel frattempo, il suo gesto è diventato virale online e sono in molti che – più o meno scherzando… – si dicono convinti che lui possa essere davvero Batman. “Non ci sono molte cose belle che accadono nel mondo – ha dichiarato Sonni – In quel momento, riuscire a recuperare la borsa di una persona, assicurarsi che tornasse a casa sana e salva e vederla di nuovo felice è stata una bella sensazione“.

“Tutti hanno bisogno di un po’ di questo slancio dentro di sé. Un po’ di Batman. Bisogna essere coraggiosi, audaci e gentili. Spero che anche gli altri facciano lo stesso, a prescindere dal fatto che indossino un mantello o una maschera”, ha concluso il ‘finto’ Batman. Ma siamo davvero sicuri che non sia quello vero?

Video tratto da: IPA / KameraOne