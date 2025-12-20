Il periodo delle feste natalizie, nell’immaginario, è fatto di giornate all’insegna del riposo, della gioia e dello stare con i propri cari. In realtà, molte persone hanno difficoltà a rilassarsi in questo momento dell’anno. Gli esseri umani hanno bisogno di attività ristoratrici anche quando sono svegli, per esempio facendo esperienze fisiche, sociali e creative. Quando lo stress delle vacanze inizia a farsi sentire, i periodi di riposo ripristinano le risorse psicologiche esaurite, riducono l’affaticamento mentale e promuovono il benessere. Ma perché a Natale non ci riposiamo davvero?

Perché a Natale non ci riposiamo

Secondo un’analisi dell’American Psychological Association, le festività invernali possono avere un impatto negativo sul benessere. Una delle principali cause è la preoccupazione di non aver abbastanza soldi da spendere per i regali. A ciò si aggiunge l’ansia di trovare il giusto dono e di sborsare una cifra troppo alta rispetto al budget a disposizione.

Anche la mancanza delle persone care o l’avere troppe cose da fare sono elementi che incidono sullo stress mentale. C’è chi poi sente fin troppo la pressione di rendere speciale il periodo delle vacanze di Natale.

Diverse persone si sentono inoltre in colpa per non riuscire a passare abbastanza tempo con la famiglia o con chi amano. A incidere sul malessere e sul riposo sono infine anche il mangiare eccessivamente e bere troppo alcool.

Come riposarsi durante le vacanze di Natale

Per evitare che il benessere emotivo diminuisca durante le festività, è fondamentale riuscire a ritagliarsi dei momenti di riposo e di svago di qualità.

Delle attività utili potrebbero essere andare a fare una passeggiata all’aria aperta, ascoltare musica o dedicare del tempo a degli hobby creativi. Queste attività possono sembrare distrazioni, ma svolgono importanti funzioni per la salute mentale.

Una ricerca ha scoperto che camminare nella natura riduce l’attivazione dell’area cerebrale associata alla tristezza e ai pensieri negativi. Le passeggiate nella natura sono anche associate a una riduzione di ansia e stress.

Altri studi hanno dimostrato che attività come suonare il pianoforte o dedicarsi alla calligrafia abbassano significativamente i livelli di cortisolo, un ormone dello stress. Infatti, alcuni degli interventi più promettenti per contrastare l’affaticamento mentale prevedono la partecipazione ad attività ricreative piacevoli.

Una delle scoperte più importanti riguardo allo stress è che l’efficacia dei periodi di riposo dipende da quanto siano percepiti come appaganti. Spesso infatti le persone trascorrono il loro tempo libero facendo cose che non li soddisfano.

Per riuscire a sentirsi davvero riposati, la scienza suggerisce di pianificare attività piacevoli. Durante le festività natalizie, questo potrebbe significare alternare un’attività stressante a un’altra che ci faccia sentire bene. Per esempio, leggere un libro in un luogo tranquillo dopo un intenso pomeriggio di shopping o dopo aver fatto l’albero di Natale.

Oppure fare una passeggiata dopo aver scartato i regali, invece di passare subito alla modalità “pulizia”. Il consiglio è interrompere i cicli di scarso riposo e mentalmente stancanti, praticando azioni che ci facciano sentire bene. Se ci si sente in colpa per essersi ritagliati del tempo per se, il suggerimento è quello di ridurre le nostre aspettative ed eliminare il lavoro superfluo.