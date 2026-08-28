Dopo un’estate segnata da temperature molto elevate e da vacanze spesso condizionate dal caldo, settembre rappresenta per molti italiani una seconda (o una prima) occasione per partire. Il ritmo cambia, le località turistiche iniziano a svuotarsi e anche il clima può diventare più piacevole, soprattutto per chi vuole alternare qualche giornata al mare alla visita di città e luoghi culturali. Non sorprende quindi che siano sempre di più a scegliere questo periodo per concedersi qualche giorno di pausa, approfittando anche di prezzi generalmente più accessibili rispetto al cuore dell’alta stagione.

Quanto si risparmia andando in ferie a settembre?

Il principale vantaggio di una vacanza a settembre riguarda il rapporto tra domanda e prezzi. Con la fine di agosto diminuisce infatti la pressione turistica e, in molte destinazioni, questo si traduce in tariffe più convenienti per voli, hotel e strutture ricettive. Non esiste però una percentuale di risparmio valida per tutte le destinazioni: il costo finale dipende dal Paese scelto, dalle date e dalla disponibilità al momento della prenotazione.

Il confronto con l’estate 2026 mostra inoltre quanto il periodo di alta stagione possa incidere sul budget. Secondo le stime dell’Istituto Demoskopika, tra luglio e agosto 2026 i flussi turistici in Italia avrebbero prodotto una spesa complessiva di circa 20,4 miliardi di euro. Di questa cifra, 541 milioni sarebbero legati esclusivamente all’aumento dei prezzi rispetto all’estate precedente. L’incremento stimato è di circa 2,86 euro per pernottamento e 12,50 euro per soggiorno.

Settembre, quindi, può diventare una soluzione interessante soprattutto per chi ha la possibilità di essere flessibile. Spostare la partenza di qualche settimana rispetto ad agosto permette spesso di intercettare la fase in cui la domanda comincia a calare, lasciando spazio a offerte più convenienti. Il vantaggio non riguarda soltanto il portafoglio: meno affollamento significa anche spiagge più vivibili, visite culturali meno caotiche e una maggiore disponibilità nelle strutture.

Quali sono le mete più gettonate per le vacanze di settembre

Le destinazioni mediterranee restano tra le preferite per chi vuole prolungare l’estate. Grecia, Spagna, Italia, Croazia e Portogallo offrono ancora temperature adatte al mare, ma con un’atmosfera generalmente più tranquilla rispetto a luglio e agosto.

Anche l’Italia conserva un ruolo importante. Sicilia occidentale, Cilento e Salento sono tra le opzioni più interessanti per chi vuole concentrarsi sul mare, mentre la Toscana può attirare chi preferisce un viaggio tra paesaggi, borghi e attività all’aperto, anche grazie al periodo della vendemmia. La Croazia offre invece un Adriatico ancora piacevole e città meno congestionate, mentre l’Algarve, in Portogallo, rappresenta una buona alternativa per chi vuole godersi gli ultimi giorni d’estate.

Per chi invece non è ancora stanco del caldo, settembre permette di guardare anche oltre l’Europa: Tunisia ed Egitto mantengono temperature elevate sulle località costiere, da Hammamet e Sousse fino a Sharm el-Sheikh. Tra le alternative europee ci sono invece Malta e le Canarie.

Sul fronte del budget, alcune città possono risultare particolarmente interessanti proprio grazie alla fine dell’alta stagione. Tra le destinazioni da prendere in considerazione ci sono Barcellona, Ibiza, Siviglia, Catania, Firenze e Lione, mentre la costa atlantica francese, compresi i Paesi della Loira, possono offrire una soluzione meno costosa per chi cerca una vacanza sul mare.