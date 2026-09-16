Il virus Mpox, noto come vaiolo delle scimmie, continua a circolare anche fuori dall’Africa e resta sotto osservazione internazionale. L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato un livello di rischio globale moderato e ha prorogato le raccomandazioni internazionali fino ad agosto 2027, invitando i Paesi a mantenere sorveglianza, capacità diagnostica e risposta sanitaria.

Il dato riguarda anche l’Italia. Secondo gli aggiornamenti, nel nostro Paese continuano a essere segnalati casi legati al clade Ib del virus: nelle sei settimane considerate dal rapporto Oms, tra il 6 luglio e il 16 agosto 2026, sono stati notificati 5 nuovi casi. Dal gennaio 2024, le notifiche italiane riferite a questo clade sono 78.

Come si trasmette Mpox?

Mpox è una malattia virale causata dal Monkeypox virus, un virus che può passare dagli animali all’uomo ma che, nelle epidemie più recenti, si è diffuso soprattutto attraverso contatti stretti tra persone. Il contagio può avvenire tramite contatto diretto con lesioni cutanee o mucose di una persona infetta, rapporti sessuali, fluidi corporei, materiali contaminati e, in alcune circostanze, attraverso droplet respiratori in caso di contatto ravvicinato e prolungato.

Quali sono i sintomi del virus della scimmia?

I sintomi di Mpox possono comparire dopo un periodo di incubazione che, secondo l’Ecdc, di solito è di 6/13 giorni, ma può arrivare fino a 21 giorni. La malattia può iniziare con febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, stanchezza, brividi e ingrossamento dei linfonodi.

L’elemento più riconoscibile è l’eruzione cutanea, che può comparire sul corpo o sulle mucose. Le lesioni possono evolvere in vescicole, pustole e croste. In molti casi la malattia ha un decorso lieve o moderato e si risolve nell’arco di alcune settimane, ma possono verificarsi complicanze, soprattutto nelle persone più fragili o immunocompromesse.

Tra le possibili complicanze vengono indicate infezioni batteriche della pelle, disidratazione, polmonite, problemi oculari e, più raramente, encefalite. Per questo, in caso di sintomi compatibili o contatto stretto con una persona infetta, è importante rivolgersi a un medico ed evitare contatti ravvicinati fino alla valutazione sanitaria.

Cosa dice l’Oms sui casi nel mondo

Da gennaio 2025 al 31 luglio 2026, secondo i dati riportati nell’aggiornamento Oms, sono stati registrati 65.784 casi confermati in 105 Paesi, con 264 decessi. Nel solo mese di luglio 2026 i casi confermati sono stati 1.370 in 32 Paesi, con 7 decessi.

La maggior parte dei casi continua a essere segnalata nella Regione africana dell’Oms, ma la circolazione del virus riguarda anche Europa e altri continenti. Fuori dall’Africa, la trasmissione comunitaria del clade Ib è stata indicata in diversi Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Regno Unito e Italia.

Perché i casi in Italia vanno monitorati

I 78 casi segnalati in Italia dal gennaio 2024 non indicano una situazione fuori controllo, ma confermano che il virus non è scomparso. L’Oms ha incoraggiato tutti i Paesi a mantenere sistemi di notifica, test di laboratorio, sequenziamento genetico e attività di prevenzione. L’obiettivo è evitare che focolai localizzati diventino più ampi, soprattutto nei contesti in cui il virus può circolare senza essere riconosciuto subito.

Prevenzione, vaccini e cosa fare in caso di sospetto

Chi presenta lesioni cutanee sospette, febbre o sintomi compatibili dopo un contatto a rischio dovrebbe evitare rapporti e contatti stretti, contattare un medico e seguire le indicazioni sanitarie.

La vaccinazione è disponibile per alcune categorie a maggior rischio, ma non è una vaccinazione destinata indistintamente a tutta la popolazione: è solo uno strumento mirato per ridurre il rischio nelle persone più esposte. Anche per questo, l’attenzione rimane alta.