Un tir ha mandato in tilt il traffico in val Pusteria, dopo essersi schiantato contro un limitatore di altezza nei pressi del ponte della val di Riga, vicino allo svincolo dell’autostrada del Brennero.

Un video di un automobilista documenta come il camionista ha prima schivato, invadendo la corsia opposta, altri due limitatori di altezza a tipo ‘tenda’, per poi schiantarsi con violenza contro una trave di acciaio che, infatti, impedisce l’accesso di mezzi pesanti al ponte che ha problemi statici ed è in fase di ristrutturazione. I danni alla cabina di guida del tir sono stati importanti.

Durante i lavoro di soccorso e di recupero si sono formate lunghe code sulla strada statale 49 in uscita dalla val Pusteria.

Per garantirne capacità di carico e sicurezza del ponte, i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e di altezza superiore a 2,4 metri vengono attualmente deviati sulla vecchia strada statale. Si tratta di alcuni chilometri di strada in piu’ che il camionista evidentemente voleva evitare.