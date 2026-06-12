Valeria Marini, ospite a “La Volta Buona”, trasmissione condotta da Caterina Balivo, ha parlato di sé rilasciando alcune dichiarazioni molto personali e intime. La showgirl ha confessato di voler diventare madre e ha rivelato dei dettagli sul rapporto con la madre Gianna. In uno dei salotti più seguiti della televisione italiana, ha regalato al pubblico una versione inedita e inaspettata del proprio vissuto.

Valeria Marini e il desiderio di maternità

Valeria Marini non ha mai nascosto il suo più grande desiderio, quello di diventare madre. In alcune recenti interviste, ha ribadito che l’idea di avere un bambino, magari attraverso l’adozione, è un sogno al quale non vuole rinunciare. La showgirl ha peroò precisato che, prima di tutto, vuole trovare la persona giusta, che l’accompagni in un percorso straordinario ma sicuramente impegnativo.

La showgirl ha confessato di aver chiuso una recente storia d’amore, nata da un forte coinvolgimento sentimentale, perché la persona in questione non era totalmente libero da altri legami. Ha scelto di dare priorità al proprio equilibrio, all’indipendenza e di mettere al primo posto l’amore verso se stessa.

L’amore al centro, il rapporto con la madre Gianna

Un altro tema centrale dell’intervista a Valeria Marini è stato quello della riconciliazione. Nello specifico, si è soffermata sulla ricostruzione del rapporto con la madre. Un tempo burrascoso, oggi il legame è solido e fondamentale per la sua stabilità emotiva.

Dopo una vita ricca di esperienze e opportunità, la showgirl ha raggiunto una consapevolezza importante. Per poter raggiungere un equilibrio, è fondamentale “pensare positivo“. Soltanto così si può affrontare qualsiasi ostacolo.

La vita e la carriera di Valeria Marini

Tra i personaggi simbolo della televisione italiana degli ultimi trent’anni, Valeria Marini ha saputo costruire una carriera lunga e trasversale che l’ha portata a spaziare fra televisione, cinema, teatro, imprenditoria e reality show. Nata a Roma il 14 maggio 1967 con il nome di Valeria Virginia Laura Marini, è cresciuta principalmente a Cagliari dopo la separazione dei genitori, sviluppando fin da giovane una forte passione per il mondo dello spettacolo.

I primi passi della sua carriera risalgono alla fine degli anni Ottanta, quando ha lavorato come modella e ha ottenuto piccoli ruoli cinematografici. Il debutto televisivo è arrivato nel 1992 con il programma “Luna di miele“, condotto da Gabriella Carlucci. Proprio in quell’occasione è stata notata dal regista e autore Pier Francesco Pingitore, che l’ha scelta come nuova primadonna del Bagaglino.

Successivamente ha partecipato a trasmissioni di grande popolarità come “Bucce di banana“, “Champagne”, “Rose rosse” e “Viva le italiane”. La sua immagine glamour e il carattere esuberante l’hanno resa una delle showgirl più amate e riconoscibili del piccolo schermo. La consacrazione definitiva è arrivata nel 1997, quando ha affiancato Mike Bongiorno e Piero Chiambretti alla conduzione del 47° Festival di Sanremo.

Marini ha recitato in film come “Bambola“, del regista spagnolo Bigas Luna, “Incontri proibiti” accanto ad Alberto Sordi e, successivamente, è stata diretta da registi del calibro di Sofia Coppola e Pupi Avati.

A partire dagli anni Duemila ha ampliato il proprio percorso professionale entrando nel mondo dell’imprenditoria. Ha lanciato infatti linee di moda e lingerie, affermandosi anche come stilista e produttrice. Negli stessi anni ha continuato a mantenere una forte presenza televisiva partecipando come concorrente o ospite a numerosi reality show, tra cui “L’Isola dei Famosi“, “Grande Fratello Vip”, “Temptation Island Vip” e altri format di successo.

Oggi Valeria Marini rappresenta una figura unica nel panorama dello spettacolo italiano. Grazie alla sua capacità di reinventarsi e di restare costantemente al centro dell’attenzione mediatica, continua a essere un personaggio molto seguito dal pubblico. La sua immagine di “diva stellare”, espressione diventata un vero e proprio marchio personale, l’ha trasformata in una delle personalità più riconoscibili della televisione italiana contemporanea.