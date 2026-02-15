I vampiri hanno sempre esercitato un grandissimo fascino tanto da conquistarsi un ruolo da protagonista nella letteratura e nella cinematografia. In antichità, però, si credeva che esistessero davvero, soprattutto tra gli appartenenti alla cultura slava. Alcune persone, una volta morte, venivano mutilate per evitare che potessero risorgere tramutandosi in vampiri. Uno di questi è il noto uomo di Racesa, in Croazia. Dai resti ritrovati, gli scienziati sono riusciti a ricreare il volto di questo”vampiro”.

Chi era il vampiro di Racesa

Il vampiro di Racesa è stato ritrovato in un cimitero della città nella Croazia orientale. Il corpo dell’uomo era stato mutilato e sepolto oltre quattro secoli fa.

Nella tradizione slava dell’epoca, si credeva appunto che l’anima di una persona rimanesse attaccata al corpo per 40 giorni dopo la morte. Per evitare che un individuo potesse resuscitare come vampiro, si adottavano misure preventive di svariato tipo come impalare, bruciare o decapitare il cadavere.

Il vampiro di Racesa era stato riesumato, decapitato e riseppellito a faccia in giù sotto pesanti pietre.

Il timore che potesse tornare in vita era probabilmente collegato alla paura suscitata dall’uomo negli altri quando era in vita.

L’archeologa Natasa Sarkic, membro del team di scavo, ha affermato che le analisi bioarcheologiche hanno dimostrato che “il vampiro” aveva spesso partecipato a conflitti violenti ed era morto di morte violenta.

Uno degli attacchi subiti gli aveva lasciato il volto sfigurato. Proprio la deturpazione facciale dell’uomo di Racesa e il suo stile di vita emarginato, caratterizzato da ripetuti atti di violenza interpersonale, potrebbero aver portato i concittadini a ritenere che potesse essere un vampiro.

Il volto ricostruito del vampiro di Racesa

A partire da un osso del cranio, gli scienziati sono riusciti a ricostruire il volto del vampiro di Racesa. Altri team avevano invece ricostruito in precedenza quello della donna vampiro di Venezia e quello di Zosia, la vampira di Pień,

L’esperto di grafica Cicero Moraes ha iniziato ricostruendo virtualmente il cranio dell’uomo utilizzando i dati di una TAC.

Sono stati poi utilizzati ulteriori dati provenienti da donatori viventi per tracciare la probabile posizione dei tratti del viso e lo spessore dei tessuti molli in diverse parti del cranio.

È stata utilizzata anche una tecnica chiamata deformazione anatomica, in base alla quale la testa del donatore viene virtualmente adattata fino a corrispondere al cranio del soggetto, rivelando un potenziale volto.

Combinando questi approcci è stato possibile rivelare un volto oggettivo, basato esclusivamente sulla forma del cranio, senza caratteristiche soggettive come i capelli o il tono della pelle.

Una versione più artistica ha aggiunto il colore della pelle, dei capelli, degli occhi e i segni degli attacchi violenti subiti che avevano sfigurato il volto del cosiddetto vampiro di Racesa.

Dalle analisi si è ipotizzato che l’uomo sia vissuto tra il XV e il XVI secolo e che fosse alto circa 1,63 m. Si ritiene probabile che sia morto tra i 40 e i 50 anni.

Date le ferite, potrebbe essere stato un soldato o semplicemente una persona abituata a scontri violenti.

La sua tomba è stata scoperta nel 2023 ed è una delle oltre 180 sepolture rinvenute nella fortezza, che si trovava 112 chilometri a sud-est di Zagabria.