La pentola a pressione è uno degli strumenti più utili per accorciare i tempi di ricette e preparazioni lunghe. E questo porta a un secondo vantaggio, ossia il risparmio energetico, che può arrivare fino al 70% rispetto al cucinare con le tradizionali casseruole.

Il trucco sono le alte temperature che la pentola riesce a raggiungere, grazie alla chiusura ermetica che permette all’acqua di arrivare a 120 °C, invece dei canonici 100 °C. Per questo la cottura si fa più breve e il risparmio è servito insieme al cibo.

A livello di numeri, si parla in alcuni casi di cotture dimezzate, se non addirittura ridotte al minimo. Le lenticchie sono l’emblema della riduzione drastica dei tempi, infatti possono cuocere in pentola a pressione in soli 15 minuti, contro i 40 canonici delle altre pentole.

Ma il risparmio va oltre quello energetico e di tempi, in quanto va considerato anche il consumo minore di acqua. In più la chiusura ermetica, come anche il fattore tempo, migliorano la ritenzione dei nutrienti da parte dei cibi, limitando la perdita di sali e vitamine.

Quali alimenti cuocere in pentola a pressione

In verità, gli alimenti che si possono cuocere nella pentola a pressione sono quasi tutti, a parte rare eccezioni. Le fritture, la pasta, le verdure a foglia verde e i cibi che producono schiuma rientrano nella categoria degli alimenti da evitare, per il resto via libera.

Ci sono invece cibi che sembrano fatti apposta per questo supporto, come legumi e carni dalle lunghe preparazioni, tipo brasati e spezzatini. Ma sono ottimi anche ortaggi come barbabietole, zucca, patate e carciofi, da soli o in corposi minestroni.

Il polpo è tra i pesci che vanno d’accordo con la pentola a pressione, lo stesso dicasi per la polenta, che si cuoce a meraviglia e in tempi ridotti. E nessun divieto anche in caso di risi, specie quello venere o il rosso selvatico, per cui servono cotture più decise.

Ma perché non le verdure a foglia verde? Il motivo è che tendono a perdere consistenza in fretta durante la cottura e un esempio classico sono gli spinaci, che già in pentola normale si riducono di volume nei primi minuti, sfilacciandosi quando li si cuoce troppo.

Come scegliere la pentola a pressione migliore

Se vogliamo fare questo acquisto, va ricordato che il costo iniziale potrebbe non essere popolare, ma lo si ammortizza nel tempo, grazie al risparmio che porta. La prima cosa da considerare è la capienza:

3 o 4 litri sono adeguati per una o due persone;

5 o 6 litri è la misura standard, adatta per una famiglia di tre o quattro persone;

7 litri in su, capienza ottima per le famiglie numerose con più di 5 persone.

Il secondo passaggio a cui badare sono i materiali e la compatibilità di questi con i sistemi di cottura. L’acciaio inox è il metallo classico con il quale sono fatte le pentole, incluse quelle a pressione. È resistente, igienico e non interferisce con i sapori naturali dei cibi.

Ma se abbiamo un piano cottura a induzione, la scelta migliore va su modelli con triplo fondo, dove tra due lamine di acciaio è incastonata una terza di alluminio. E questo materiale, se vogliamo supporti più leggeri, è un altro metallo adatto per questo tipo di pentolame.

In ultimo, diamo uno sguardo ai sistemi di sicurezza, optando per modelli che ne garantiscono la durata nel tempo:

valvola di esercizio – rilascia il vapore in modo graduale durante la cottura;

valvola di sicurezza – fa uscire il vapore in eccesso quando la prima non funziona;

blocco del manico – garantisce una chiusura sigillata del coperchio fino a quando c’è pressione, evitando incidenti da ustione.

E non dimentichiamo, una volta acquistata la pentola, di controllare che valvole e guarnizioni siano in buono stato. Si tratta di una verifica da effettuare a cadenza regolare, per evitare che possano esserci fughe di vapore che ridurrebbero l’efficienza, o problemi di sicurezza.