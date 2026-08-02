Per molti sono soltanto vecchi telefoni dimenticati in un cassetto. Per i collezionisti, invece, possono rappresentare autentici pezzi della storia della tecnologia, tanto da raggiungere quotazioni sorprendenti. Alcuni possono valere anche fino a 50mila euro. Negli ultimi anni il mercato dei cellulari vintage ha conosciuto una crescita costante, alimentata dalla nostalgia, dalla rarità di alcuni modelli e dall’interesse di collezionisti disposti a investire cifre molto elevate pur di aggiudicarsi gli esemplari più ricercati.

Tra i modelli che continuano ad attirare l’attenzione c’è soprattutto il primo iPhone del 2007. Non si tratta però di un qualsiasi dispositivo usato: a raggiungere le valutazioni più elevate sono gli esemplari mai aperti, ancora sigillati nella confezione originale e in condizioni perfette. In questi casi il valore può arrivare a decine di migliaia di euro, con alcune aste internazionali che, in casi eccezionali, hanno superato persino i 60mila dollari.

Telefoni vintage: i brand che valgono di più

Apple non è l’unica protagonista di questo fenomeno. Anche marchi che hanno segnato un’epoca, come Nokia e Motorola, continuano a essere ricercati dagli appassionati e rientrare fra i telefoni vecchi da cercare in fondo a un cassetto (nella speranza di poterli rivendere a cifre notevoli. Modelli storici come il Nokia 8110, reso celebre dal film Matrix, il Nokia 8800 Carbon Arte o il 3310, il Motorola DynaTAC – considerato il primo telefono cellulare commerciale – o il Motorola StarTAC possono raggiungere quotazioni interessanti, soprattutto se completi di scatola, caricabatterie originale e documentazione. Le cifre variano da un minimo di mille euro a un massimo di 8mila.

Lo stesso ragionamento vale per modelli come l’Ericsson T28, il raro Nokia 7700, quotato tra i 1.100 e i 2.300 euro, e il Mobira Senator del 1981, valutato fino a circa 1.700 euro. Naturalmente è bene evitare facili entusiasmi. Non basta aver conservato un vecchio telefono per ritrovarsi improvvisamente con un piccolo tesoro tra le mani. Il valore dipende da una combinazione di fattori molto precisi.

Quanto vale un vecchio cellulare: i fattori da considerare

Il primo è la rarità: alcuni modelli sono stati prodotti in quantità limitate oppure sono sopravvissuti in pochissimi esemplari perfettamente conservati. Il secondo elemento è lo stato di conservazione. Graffi, batterie sostituite, componenti non originali o confezioni mancanti possono ridurre sensibilmente il prezzo di mercato.

Anche la presenza degli accessori originali fa una grande differenza. Scatola, manuali, caricabatterie e perfino gli adesivi inclusi nella confezione contribuiscono ad aumentare il valore complessivo del dispositivo. Nel mercato del collezionismo tecnologico, infatti, gli acquirenti cercano prodotti il più possibile completi, preferibilmente mai utilizzati.

L’interesse crescente verso questi dispositivi riflette una tendenza ormai consolidata. Negli ultimi anni il collezionismo si è esteso ben oltre gli oggetti tradizionali come francobolli, monete o orologi, coinvolgendo anche il mondo dell’elettronica di consumo. Smartphone e cellulari che hanno segnato momenti importanti dell’evoluzione tecnologica vengono oggi considerati vere e proprie testimonianze storiche, soprattutto quando rappresentano innovazioni che hanno cambiato il mercato.

I modelli che valgono di meno

Secondo gli esperti del settore, tuttavia, la maggior parte dei telefoni conservati nelle case degli italiani continua ad avere un valore piuttosto limitato. I modelli prodotti in milioni di esemplari e utilizzati per anni difficilmente superano poche decine di euro sul mercato dell’usato. Le quotazioni eccezionali dei vecchi cellulari riguardano una percentuale molto ridotta di dispositivi, caratterizzati da estrema rarità, condizioni impeccabili oppure da un particolare valore storico.

Per chi pensa di possedere uno di questi telefoni, il consiglio è quello di evitare restauri improvvisati o sostituzioni di componenti originali. Prima di metterlo in vendita conviene documentarsi, confrontare le quotazioni sulle principali piattaforme di aste e, se si tratta di un modello particolarmente raro, richiedere una valutazione a professionisti del settore.

In definitiva, controllare quel vecchio cassetto potrebbe essere un’idea tutt’altro che inutile. Nella maggior parte dei casi si troverà semplicemente un telefono che ha accompagnato un pezzo della propria vita. In una piccola percentuale di situazioni, però, quel dispositivo dimenticato potrebbe essersi trasformato, con il passare degli anni, in un ricercato oggetto da collezione capace di valere migliaia, se non decine di migliaia, di euro.