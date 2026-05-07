Per anni sono rimaste dimenticate nei cassetti, infilate tra vecchi documenti o conservate per nostalgia dentro portafogli ormai inutilizzati. Oggi, però, alcune banconote in lire italiane stanno vivendo una seconda vita grazie al mercato del collezionismo. E in certi casi il valore raggiunto è sorprendente: alcuni esemplari possono arrivare a sfiorare i 4mila euro.

Non tutte le vecchie lire (ecco perché si chiamava proprio così), ovviamente, valgono una fortuna. La differenza la fanno dettagli molto precisi: serie sostitutive, numeri seriali particolari, quantità limitate stampate dalla Banca d’Italia e stato di conservazione. È proprio qui che si gioca la partita dei collezionisti.

Le 50mila lire Bernini sono tra le più ricercate

Tra le banconote italiane più ambite ci sono senza dubbio le 50mila lire dedicate a Gian Lorenzo Bernini. Sul fronte compare l’autoritratto dell’artista, mentre sul retro è raffigurata la celebre statua equestre di Costantino conservata in Vaticano.

Alcune versioni hanno acquisito un valore enorme nel tempo. Gli esemplari con scritta della serie in rosso e con la lettera “E” come seconda del seriale possono raggiungere circa mille euro se mantenuti in condizioni eccellenti.

Ma il vero tesoro è rappresentato dalla Serie Sostitutiva Xe del 1993. Si tratta di pezzi rarissimi, stampati per sostituire banconote difettose durante la produzione. Proprio la scarsità degli esemplari ha fatto impennare le quotazioni: sul mercato del collezionismo alcuni pezzi arrivano vicino ai 4mila euro.

Le 500 lire di carta hanno una storia unica

Molti italiani ricordano ancora le 500 lire cartacee con la ninfa Aretusa. A differenza della maggior parte delle banconote dell’epoca, queste non furono emesse dalla Banca d’Italia ma direttamente come Biglietto di Stato.

La loro nascita era legata a un problema pratico: le monete d’argento stavano diventando troppo costose da produrre. Così, nel 1966, si optò per una soluzione temporanea che col tempo è diventata iconica.

Oggi le 500 lire Aretusa comuni possono raggiungere valutazioni attorno ai 300 euro. Gli esemplari della serie sostitutiva B6 superano invece i 600 euro, soprattutto se ben conservati. Nel collezionismo numismatico lo stato della banconota è fondamentale. Una piega marcata, uno strappo o macchie evidenti possono ridurre drasticamente il valore.

Le 1.000 lire Montessori restano amatissime

Le 1.000 lire dedicate a Maria Montessori sono probabilmente tra le banconote più riconoscibili della storia italiana recente. Per anni hanno circolato ovunque e proprio per questo molti le conservano ancora e qualcuno sogna addirittura un giorno di tornare ad usarle.

Alcuni esemplari, però, hanno oggi un valore superiore rispetto ad altri. Le prime produzioni, riconoscibili da numeri seriali che iniziano con “AA” e terminano con “A”, possono arrivare a circa 35 euro. Molto ricercate anche le 1.000 lire Montessori firmate Fabio/Speziali, che possono superare i 200 euro.

Valgono qualcosa di più le banconote con seriali particolari: numeri consecutivi, sequenze ripetute o cifre tutte uguali. In questi casi le quotazioni possono avvicinarsi ai 100 euro. Ma anche qui il vero salto di valore riguarda le serie sostitutive contrassegnate dalla lettera “X”. Essendo molto più rare, possono raggiungere circa 200 euro in stato “Fior di stampa”, cioè praticamente perfetto.

Le 1.000 lire Roma Capitale valgono quasi mille euro

Esistono poi alcune banconote da mille lire considerate vere rarità assolute. Tra queste spiccano le “Roma Capitale” del 1970. La particolarità sta nei numeri di produzione: furono stampati appena 2.500 esemplari. Una quantità minuscola rispetto alle tirature tradizionali della Banca d’Italia.

Per questo motivo, quando uno di questi pezzi compare sul mercato, i collezionisti sono disposti a spendere cifre molto elevate. Gli esemplari meglio conservati possono arrivare vicino ai mille euro.

Tra le banconote di valore non mancano le 10mila lire “Michelangelo”, prodotte tra il 1962 e il 1977. Gli esemplari con numero seriale che inizia con “A1” sono tra i più richiesti e possono valere circa 200 euro. Anche le serie “W” mantengono quotazioni interessanti, attorno ai 100 euro.

Negli anni ’80 arrivarono poi le 10mila lire dedicate ad Alessandro Volta. Alcuni esemplari della serie XA sono diventati particolarmente ricercati perché ne furono stampati appena 600mila pezzi, un numero relativamente basso per la circolazione nazionale. Oggi queste banconote possono superare i mille euro.

Perché le serie sostitutive valgono così tanto

Il termine “serie sostitutiva” compare continuamente nel mercato delle lire rare: queste banconote venivano stampate per sostituire pezzi difettosi individuati durante la produzione.

Essendo prodotte in quantità molto inferiori rispetto alle emissioni normali, oggi risultano molto più rare. La presenza della lettera “X” nel seriale è uno degli elementi che i collezionisti controllano immediatamente. Naturalmente la rarità da sola non basta. Una banconota spiegazzata o danneggiata perde gran parte del suo valore commerciale.