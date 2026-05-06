Uno spettacolo rarissimo: una coppia di bambini vedono per terra una sorta di lungo filo nero. Avvicinandosi per capire di cosa si tratti, scoprono che si tratta in realtà di un’incredibile fila di bruchi.

Con ogni probabilità si tratta di una fila di ‘processionarie’: dopo aver trascorso l’inverno in nidi su pini e querce, con l’aumento delle temperature, questi animali lasciano i rami e scendono a terra, spostandosi in una lunga fila alla ricerca di un posto ideale per crearsi un nido in terra, dove rifugiarsi e trasformarsi prima in crisalidi, trasformazione che verrà poi completata in farfalla.,

Il loro nome di “processionaria” deriva proprio dal loro modo di muoversi in fila indiana, guidate da una larva capofila: in questo modo, i bruchi rimangono uniti per proteggersi al meglio durante il viaggio verso la loro destinazione.

Ogni volta che si assiste ad un fenomeno del genere, bisogna peraltro fare la massima attenzione. I peli urticanti che ricoprono le larve contengono infatti una proteina tossica, la taumetopoeina: in caso di contatto diretto o anche solo con inalazione dei peli dispersi nell’aria, questa sostanza può provocare in uomini o animali irritazioni gravi irritazioni cutanee, congiuntiviti, problemi respiratori e, nei casi più rari, shock anafilattico.

Video tratto da: IPA / CatersNews