In un piccolo villaggio nel cuore della Serbia, nacque una delle figure più misteriose della storia balcanica: Mitar Tarabich. Contadino, analfabeta e apparentemente lontano dai centri del sapere, Tarabich è diventato celebre per le sue presunte profezie — visioni che, secondo i racconti, avrebbero anticipato alcuni degli eventi più drammatici del Novecento e oltre. Le sue parole, trascritte dal sacerdote locale Zaharije Zaharić, sono raccolte in quello che oggi viene conosciuto come “Le Profezie di Kremna”, un insieme di predizioni che intrecciano storia, leggenda e mito.

Nonostante i dubbi degli storici, il fascino delle sue visioni continua ad attirare curiosi e studiosi, rendendo Tarabich una sorta di Baba Vaga o Nostradamus serbo.

Chi è Mitar Tarabich

Mitar Tarabich nacque nel 1829 a Kremna, un piccolo villaggio serbo immerso tra i monti Zlatibor. Era un contadino semplice e analfabeta, ma sin da giovane divenne noto nella sua comunità per la sua capacità di descrivere con sorprendente precisione eventi che non si erano ancora verificati. Le sue parole vennero raccolte e annotate dal sacerdote del villaggio, Zaharije Zaharić, che gli era anche parente.

Quelle conversazioni tra un uomo del popolo e un prete di campagna, all’epoca, non avevano certo l’ambizione di diventare un testo storico. Eppure, col passare del tempo, il quaderno di Zaharić divenne il cuore delle Profezie di Kremna, una raccolta che avrebbe attraversato secoli e controversie.

Molti ricercatori, però, restano scettici: infatti non esistono prove che i testi siano stati scritti prima degli eventi descritti, e le varie copie tramandate mostrano differenze significative dal punto di vista testuale . Alcuni studiosi, come Voja Antonić, ipotizzano addirittura che le profezie siano state modificate nel tempo per adattarsi meglio ai fatti storici. Nonostante ciò, il mito di Tarabich sopravvive, e il villaggio di Kremna è oggi diventata meta di chi ama misteri e leggende popolari. la fama in quelle zone è al pari del grande Nostradamus.

Quali eventi storici avrebbe predetto

Secondo le cronache, Mitar Tarabich avrebbe previsto una lunga serie di avvenimenti cruciali della storia moderna. Tra i più noti c’è l’assassinio della famiglia reale Obrenović nel 1903, evento che aprì la strada alla dinastia Karađorđević. Nelle sue parole, Tarabich avrebbe descritto un periodo di guerre e sangue che avrebbe travolto la Serbia e l’Europa intera.

Le sue visioni si sarebbero poi allargate alla Prima Guerra Mondiale, con riferimenti all’invasione dell’Impero Austro-Ungarico e alla devastazione del paese. Non mancano cenni anche alla Seconda Guerra Mondiale, all’intervento della Russia e alla vittoria degli Alleati nel 1945.

Un altro passo delle profezie fa riferimento alla nascita di un tribunale internazionale capace di impedire nuovi conflitti, interpretato come un’anticipazione della fondazione delle Nazioni Unite. E ancora: Tarabich avrebbe descritto “una scatola che mostra immagini da tutto il mondo”, che molti associano oggi all’arrivo della televisione nelle vite dell’essere umano.

Con il suo linguaggio simbolico, parlò anche di “una strana malattia che colpirà il mondo intero”, una frase che diversi interpreti moderni hanno collegato alla pandemia di COVID-19.

Una profezia nel quaderno di Kamna, non mancano anche accenni a una possibile Terza Guerra Mondiale, combattuta con armi “che faranno dormire invece di uccidere”, un’immagine che sembra evocare le moderne armi chimiche o elettroniche. Previsione che speriamo non si avveri mai.