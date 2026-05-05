I casi di prodotti acquistati al supermercato ma manomessi sono rari, ma non impossibili. Una notizia che ha fatto molto discutere e ha messo in allarme diverse famiglie riguarda la contaminazione di alcuni vasetti di omogeneizzati con del veleno per topi. Una persona ha volontariamente introdotto il topicida in confezioni che poi sono finite nei supermercati.

I vasetti di omogeneizzati con veleno per topi

In Austria un uomo di 39 anni è stato arrestato per aver contaminato alcuni vasetti di omogeneizzati con del topicida.

L’obiettivo del criminale era chiedere un riscatto da due milioni di euro in criptovalute all’azienda tedesca HiPP produttrice degli alimenti per bambini. Il tentativo di estorsione è avvenuto nel Burgenland.

L’uomo è stato portato prima nel carcere di Salisburgo e poi alla casa circondariale di Eisenstadt, dove si sarebbe chiuso nel silenzio. Secondo la polizia bavarese, che coordina le indagini, cinque vasetti di cibo avvelenato sono stati ritrovati prima che potessero essere consumati in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Un barattolo acquistato in un supermercato Spar a Eisenstadt, capoluogo del Burgenland, è stato ritrovato il 18 aprile. Conteneva 15 microgrammi di veleno per topi. L’azienda produttrice degli omogeneizzati ha rassicurato i clienti sull’indagine e pubblicato un vademecum per spiegare come controllare che i prodotti acquistati non siano stati manomessi.

Come controllare che i vasetti non siano stati manomessi

L’azienda produttrice degli alimenti per bambini ha invitato i consumatori a verificare sempre l’integrità delle confezioni, prestando attenzione soprattutto al sottovuoto e al caratteristico suono “pop” all’apertura. Vanno invece evitati i prodotti che presentano anomalie, come un odore insolito o sgradevole, o una confezione danneggiata.

Nello specifico, l’impresa consiglia di procedere con due controlli prima dell’apertura: se la confezione è intergra e il sottovuoto è mantenuto. Se il coperchio è incurvato verso l’interno significa che il sottovuoto è integro.

Bisogna verificare che non ci siano ammaccature, crepe o danni sul vasetto o sul coperchio.

Se il coperchio è incurvato verso l’esterno, quindi può essere premuto, è meglio non consumare il prodotto perché potrebbe essere stato manipolato.

Dopo l’apertura si consiglia di ascoltare se fa “clic”, il suono conferma che il sottovuoto era completamente integro fino all’apertura.

Poi il consiglio è di annusare e controllare il colore del prodotto. Il contenuto deve avere un profumo e un aspetto familiare e invariato.

Per controllare confezioni diverse dai vasetti, si deve invece procedere a dei test di pressione. Vaschette, vasetti e bottiglie vanno capovolti con la pellicola o il tappo rivolti verso il basso. Premendo leggermente, se l’alimento fuoriesce è meglio non usarlo.

Il sacchetto interno per il latte in polvere va estratto e premuto, anche in questo caso il prodotto non deve uscire. Pouches e gallette di riso devono avere un involucro ben sigillato, basta una lieve pressione per accorgersi se c’è qualche fessura. In tal caso, è consigliabile non consumare l’alimento.

In sintesi, ogni tipo di confezione andrebbe controllata nella sua integrità, se l’involucro è rovinato o non perfettamente chiuso, è un segnale che potrebbe essere stato manomesso, o comunque che il contenuto non sia ben protetto e possa essere contaminato o avariato.