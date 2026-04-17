La città di Venezia, da secoli simbolo di equilibrio tra uomo e Natura, affonda e potrebbe trovarsi di fronte a una scelta radicale: adattarsi in modo estremo oppure, in prospettiva, essere parzialmente abbandonata o “spostata”. È questa l’ipotesi, provocatoria ma sempre meno fantascientifica, che analizza le conseguenze dell’innalzamento del livello del mare e il futuro della città lagunare.

Il problema non è solo il fatto che stia lentamente sprofondando, ma soprattutto che il mare stia salendo sempre più velocemente. Questo fenomeno combinato — subsidenza del suolo e cambiamento climatico — sta rendendo sempre più frequenti e intensi gli episodi di “acqua alta”, mettendo sotto pressione le infrastrutture, gli edifici storici e la vita quotidiana dei residenti.

Perché Venezia è in pericolo

Venezia affonda per un insieme di fattori che stanno incidendo negativamente sugli equilibri originari. Negli ultimi decenni, la situazione si è aggravata sensibilmente. Studi scientifici indicano che il livello del mare è in costante aumento e potrebbe crescere di decine di centimetri entro la fine del secolo, con stime che arrivano fino a oltre un metro nei casi più estremi. Allo stesso tempo, la città continua a sprofondare, seppur lentamente, di circa 1-2 millimetri all’anno.

Un team dell’Università del Salento e dell’University of East Anglia ha valutato quattro potenziali strategie per salvare la città dall’innalzamento del livello del mare. Ciò include:

l’introduzione di ulteriori barriere mobili; l’installazione di una linea continua di difese contro le inondazioni, le cosiddette dighe anulari; la chiusura della laguna di Venezia con un “super argine“; il trasferimento degli abitanti e dei monumenti storici di Venezia più nell’entroterra.

Si tratta di proposte innovative — e controverse — per salvare una città simbolo del nostro Paese. Tra queste, spiccano l’idea di sollevare artificialmente la città pompando acqua nel sottosuolo per contrastare la subsidenza, oppure quella di ripensare completamente l’insediamento urbano, fino a ipotizzare una progressiva delocalizzazione della popolazione.

Il trasferimento delle parti più significative della città dal punto di vista storico potrebbe essere più fattibile rispetto alla costruzione di ulteriori opere di difesa dalle inondazioni. Tuttavia, ciò comporterebbe un costo elevato, pari a 100 miliardi di dollari. Si tratta di soluzioni estreme, che riflettono però la gravità della situazione e l’urgenza di interventi a lungo termine.

Le barriere del MOSE sono efficaci?

Attualmente, la principale difesa della città è il sistema MOSE, una serie di barriere mobili progettate per proteggere la laguna dalle maree eccezionali. Questo sistema può temporaneamente contenere le inondazioni più gravi, ma non rappresenta una soluzione definitiva. Secondo diversi studi, infatti, potrebbe diventare insufficiente nel giro di qualche decennio se il livello del mare continuerà a crescere ai ritmi attuali.

Le conseguenze non sono solo ambientali, ma anche economiche e culturali. Venezia è un patrimonio unico al mondo, con edifici storici estremamente vulnerabili all’erosione causata dall’acqua salata. L’aumento delle inondazioni accelera il deterioramento delle strutture e comporta costi sempre più elevati per la manutenzione e il restauro. Inoltre, il turismo — principale risorsa economica della città — risente degli eventi estremi, che scoraggiano i visitatori.

Il quadro che emerge è quindi complesso: la città non affonda improvvisamente, ma affronta una trasformazione lenta e costante che potrebbe cambiarne radicalmente il volto. Le soluzioni esistono, ma sono costose, tecnicamente difficili e spesso controverse.

In definitiva, il suo futuro dipenderà da una combinazione di fattori: innovazione tecnologica, politiche ambientali globali e capacità di adattamento locale. L’ipotesi di dover ripensare la città — se non addirittura trasferirla — resta oggi estrema, ma non più impensabile. Ed è proprio questo, forse, il segnale più evidente della crisi climatica in atto.