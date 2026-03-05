Ecco cosa può accadere quando si è un pilota ancora alle prime armi: un giovane allievo di una scuola di volo s’è ribaltato con il suo Piper PA-22-150 Tri-Pacer mentre cercava di atterrare all’Aeroporto Internazionale di Lehigh Valley, in Pennsylvania.

Secondo quanto raccontato dallo stesso pilota, l’allievo aveva deciso di voler effettuare un volo da solo e senza istruttore, per completare una breve serie di decolli ed atterraggi nel suo abituale aeroporto.

Tuttavia, poco prima dell’atterraggio, l’aereo ha incontrato un forte vento laterale da sinistra: le raffiche fino a 35 chilometri orari, con una particolare inclinazione, hanno spinto l’aereo contro il carrello anteriore e lo hanno capovolto, causando danni rilevanti allo stabilizzatore verticale e all’impennaggio.

Al termine dell’inchiesta, i funzionari sono giunti alla conclusione che la probabile causa dell’incidente sia da collegare all’incapacità dell’allievo pilota di mantenere il controllo dell’aereo durante l’atterraggio in condizioni di vento laterale con forti raffiche. Se non altro, il pilota se l’e cavata senza ferite ma solo un grande spavento.