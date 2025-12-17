Vento troppo forte: crolla copia della Statua della Libertà

Il vento troppo forte ha fatto crollare una copia della Statua della Libertà eretta in Brasile, a Guaiba, nello stato di Rio Grande Do Sul.

La statua era una delle versioni ridotte di quella ‘originale’ di New York, alte circa 35 metri e collocate in prossimità dei negozi della catena Havan. Sotto raffiche di vento che arrivavano a 90 km/h, la statua ha iniziato a vacillare per poi crollare nella parte superiore alta 24 metri, fortunatamente senza uccidere o ferire nessuno. Nessun problema, invece, al piedistallo.