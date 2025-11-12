Lorenzo Musetti è uno dei volti più promettenti del tennis italiano e al suo fianco da qualche anno c’è una donna che ha saputo conquistare l’attenzione dei fan con discrezione e classe: Veronica Confalonieri. I due formano una delle coppie più solide e riservate del panorama sportivo nazionale. La loro relazione, ufficializzata nel 2022, è cresciuta passo dopo passo, lontano dai clamori del gossip e sempre accompagnata da un profondo legame di affetto e complicità.

Veronica, che ha conosciuto Musetti quando la sua carriera era già in piena ascesa, si distingue per il suo modo pacato di vivere la popolarità. Pur accompagnandolo spesso nei tornei più importanti del circuito, preferisce mantenere un profilo basso, scegliendo con cura ciò che condivide sui social.

Chi è Veronica Confalonieri

Dietro il nome di Veronica Confalonieri c’è una graphic designer che lavora per Sky Italia, una delle principali realtà televisive del nostro Paese. Laureata in comunicazione visiva, ha costruito una carriera nel settore dei media, collaborando a progetti creativi legati alla grafica e alla produzione televisiva.

Chi la conosce parla di una donna concreta, determinata e con un forte senso dell’equilibrio, qualità che sembrano completare perfettamente l’indole del tennista toscano. Negli ultimi tempi è diventata inevitabilmente una figura riconoscibile, spesso ritratta accanto a Musetti nei box riservati ai familiari durante le partite più importanti, come accaduto di recente alle ATP Finals di Torino.

La carriera in ascesa di Lorenzo Musetti

Sul fronte professionale, Lorenzo Musetti continua a consolidare la sua presenza tra i protagonisti del tennis internazionale. Classe 2002, originario di Carrara, si è fatto notare fin da giovanissimo per il suo talento tecnico e per un gioco elegante, ricco di variazioni e colpi di classe. Negli ultimi anni ha collezionato vittorie importanti e piazzamenti di prestigio nei tornei ATP, diventando una delle promesse più solide del tennis azzurro insieme a Jannik Sinner (accompagnato a sua volta dai Carota Boys, ecco chi sono) e Matteo Berrettini.

La sua partecipazione alle ATP Finals di Torino, arrivata dopo il forfait di Novak Djokovic, rappresenta un ulteriore traguardo simbolico: un riconoscimento alla costanza e alla maturità sportiva raggiunta in pochi anni. Con Veronica al suo fianco, Musetti sembra aver trovato il giusto equilibrio tra vita privata e ambizioni professionali, un binomio che gli permette di affrontare il tennis con serenità e determinazione. E per chi non avesse le idee chiare, qui vi spieghiamo come si calcola il punteggio del tennis.

La coppia e la famiglia che cresce

Insieme hanno costruito una famiglia che rappresenta per entrambi un punto fermo. Il 15 marzo 2024 è nato il loro primo figlio, Ludovico, un evento che ha portato una ventata di gioia nella vita del campione ma anche di nuove responsabilità.

Nel maggio 2025, la coppia ha poi annunciato l’arrivo del secondo figlio. Anche in questo caso, l’annuncio è stato condiviso con semplicità, senza troppi clamori, segno della volontà di mantenere la propria vita privata protetta.

Durante i tornei internazionali, Veronica è spesso al fianco di Lorenzo. Le immagini che li ritraggono insieme mostrano una coppia affiatata e autentica, capace di alternare momenti di vita quotidiana a esperienze da condividere in giro per il mondo.