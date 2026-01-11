Veronica Peparini è una nota ballerina e coreografa diventata famosa grazie al programma televisivo Amici di Maria De Filippi, dove è stata insegnante. Proprio all’interno dello show ha conosciuto il suo compagno di vita, un danzatore più giovane di lei. La differenza d’età tra i due ha generato diverse polemiche da parte di haters, ma la coppia è rimasta unita nonostante gli attacchi e le feroci critiche.

La carriera di Veronica Peparini

Veronica Peparini è nata a Roma il 25 febbraio 1971 e ha iniziato a studiare danza, insieme al fratello Giuliano, a 11 anni nella scuola di Renato Greco. Diventata ballerina professionista, è entrata a far parte del cast di show a livello nazionale e internazionale, lavorando con artisti come Luciano Pavarotti, Kylie Minogue, Ricky Martin e Robbie Williams.

A 34 anni ha iniziato a insegnare nella scuola del ballerino e coreografo Kledi Kadiu e nel 2006, alla nascita della compagnia Free Dance Company, ha realizzato le coreografie dello spettacolo Cattivi Pensieri.

Nel 2008 ha cominciato a lavorare come coreografa per Franco Dragone, creatore del Cirque Du Soleil, curando diversi show e l’anno successivo ha coreografato il tour Alla mia età di Tiziano Ferro.

La svolta, a livello di fama tra il pubblico televisivo, è arrivata a partire dal 2013 quando è stata chiamata a partecipare al programma Amici di Maria De Filippi come insegnante e coreografa, ruolo che ricoprirà fino al 2022.

Sempre nel 2013 ha coreografato lo spettacolo Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo, sotto la regia del fratello, vincendo agli Oscar del Musical 2015 il premio nella categoria “Migliori coreografie”.

Nel corso degli anni ha continuato a curare e coreografare i balli di diversi artisti musicali come Alessandra Amoroso ed Elisa e di programmi televisivi come Nemicamatissima, condotto da Lorella Cuccarini ed Heater Parisi.

Tra le curiosità, Veronica Peparini ha anche coreografato la sfilata di alta moda di Dolce&Gabbana a Venezia nel 2021 e nel 2024 è stata concorrente della quarta edizione del reality show La Talpa, condotto da Diletta Leotta. Nel 2025 è ritornata come professoressa di danza ad Amici sostituendo Deborah Lettieri.

Gli amori e le polemiche sulla sua vita privata

Veronica Peparini è stata sposata con il ballerino Fabrizio Prolli, da cui ha avuto due figli: Daniele e Olivia. Nel 2018 la coreografa ha conosciuto, nel programma Amici di Maria De Filippi, il ballerino Andreas Müller, di 25 anni più giovane di lei.

Tra i due è nato un legame sentimentale fortissimo che li ha portati alle nozze nel 2025, l’anno prima la coppia ha avuto due figlie gemelle, Penelope e Ginevra Müller-Peparini, nate il 18 marzo 2024.

La relazione, a causa della differenza di età, è stata spesso criticata e sia Veronica che Andreas sono stati oggetto di feroci attacchi da parte degli haters. Nonostante gli anni passati insieme e l’evidente amore tra i due, i ballerini hanno più volte dovuto ribadire al pubblico che il loro sentimento è vero o esporsi per difendere il loro privato.

Nel 2026 la coppia ha mostrato ai fan la casa dei loro sogni che sta prendendo forma. Di nuovo sono iniziati gli attacchi che hanno portato Andreas a una dura reazione.

Il ballerino ha pubblicato un video sui social in cui compare per alcuni secondi la scritta “Sono omosessuale. Ho sposato Veronica solo per soldi”. Nelle immagini Andreas è su un terrazzo e confessa ironicamente di essere “dichiaratamente omosessuale ma ho sposato Veronica Peparini per vincere Amici, aprire il mio negozio e comprarci l’attico, ma soprattutto per ereditare tutti i suoi soldi”.

Il video prosegue con Müller che sottolinea di non voler “essere maleducato sui social e soprattutto fare questo tipo di contenuti, ma è arrivato il momento di dare delle spiegazioni”.

“Andiamo in ordine, ho vinto Amici grazie a Veronica Peparini, ma credo non abbia mai avuto questo tipo di potere. Ritengo poi che la mia vittoria sia avvenuta sotto gli occhi di tutti. Mi accollo il titolo di raccomandato, ma è una c****ta”, ha detto.

Poi ha ribadito che lui e Veronica si amano e ha chiesto: “È una colpa se mi sono innamorato della vecchia, di quella che sembra mia nonna, come dite voi?”. L’attacco più dura arriva però in risposta alle critiche sulle loro figli: “cosa più importante, con Veronica ho avuto le mie due figlie, Ginevra e Penelope, che a detta vostra sono oscene, brutte, hanno dei problemi e non si possono guardare. Capisco le critiche al personaggio ma se arrivate a parlar male di due bambine, siete rovinati”.