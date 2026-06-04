Quando la passione per un attore può creare disastri: una vetrata si è frantumata e diversi fan sono rimasti feriti quando centinaia di persone si sono accalcate fuori da un centro commerciale a Nanning, in Cina, per partecipare a un incontro con l’attore Zhang Linghe, protagonista del dramma storico “Pursuit of Jade”.

La folla si è riversata all’interno, sopraffacendo la sicurezza all’ingresso e un grande pannello di vetro si è frantumato, proiettando schegge sui fan.

Diversi sono rimasti feriti e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, mentre l’evento dal vivo è stato annullato. L’organizzazione si è scusata e si è offerta di coprire le spese di viaggio per i fan che erano venuti da lontano.

Video tratto da: IPA / KameraOne